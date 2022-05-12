Большинство считают, что вероятность ядерного удара очень низка, однако если Россия применит оружие, то целями могут стать военные объекты в Украине.

С начала вторжения 24 февраля многих волнует вопрос, действительно ли Россия может применить ядерное оружие в Украине.

The Atlantic Council попросил своих ведущих экспертов оценить вероятность такого сценария. Большинство считают, что вероятность ядерного удара очень низка.

"Если в войне с Украиной Путин потерпит сокрушительное поражение, то, возможно, применит ядерное оружие. Если он посчитает, что само существование его режима под угрозой, то попытается изменить положение, даже если для этого придется пойти на рискованную эскалацию. Ядерное оружие – его последний довод", - считают старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Кир Либер и доцент кафедры государственного управления в Дартмутском колледже Дэрил Пресс.

Научный сотрудник Центра Скоукрофта и Евразийского центра, заместитель генерального секретаря НАТО с 2012 по 2016-й Александр Вершбоу считает, что вероятность ядерного удара очень низка.

"Не нулевая, но меньше 5%. Путин бряцает ядерным арсеналом перед Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы те не расширяли своего участия в войне и не отправляли Украине передовое оружие, которое дало бы украинским военным решающее преимущество. Если российские войска потерпят унизительное поражение в битве за Донбасс, то на Путина могут надавить сторонники радикализма. Они потребуют, чтобы тот осуществил угрозу применить ядерное оружие. Но Путин едва ли это сделает", - говорят он.

По его словам, даже в случае крупной военной неудачи Путин, скорее всего, не пойдет на риск неконтролируемой эскалации. "Он не нарушит ядерное табу первым. Скорее всего, Кремль усилит атаки на украинское гражданское население и инфраструктуру, а также на линии поставок вооружений", - отметил эксперт.

Если же Путин решит применить ядерное оружие, то ядерное оружие будет применено в Украине, а не на территории стран НАТО.

"Раз цель – принуждение, Путин попытается вызвать страх, а не ярость. А значит, ядерное оружие будет применено в Украине, а не на территории стран НАТО. Оно будет использовано против военных. Россия будет стремиться получить от применения ядерного оружия хоть какое-то военное преимущество, но это для нее не главное. Поэтому она, скорее всего, произведет воздушный подрыв полудюжины маломощных ядерных боеприпасов (чтобы свести к минимуму радиоактивные осадки) против хорошо укрепленных украинских позиций", - говорят Кир Либер и Дэрил Пресс.

"Путин может начать с демонстративного перемещения ядерных зарядов, например, в Калининградскую область. Он может отдать приказ о "демонстрации" – ядерном взрыве на российском полигоне. В случае реального нападения Россия может нанести удар по объекту, связанному с поставками западного оружия, в Украине или Польше", - отмечает член совета директоров The Atlantic Council, бывший замминистра обороны США по политическим вопросам Уолтер Слокомб.

Вершбоу говорит, что хотя вероятность применения ядерного оружия мала, Путин может решиться на это, чтобы избежать поражения. В этом случае он нанесет демонстративный удар тактическим ядерным зарядом малой мощности. Целью будет украинский военный объект, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и не допустить ответных действий США и НАТО.

"Возможный сценарий: сначала Путин устраивает провокацию, затем наносит удар по важной цели, например Киеву. Цель – заставить Украину согласиться на "мир любой ценой". Путин постарается избежать потенциального распространения радиоактивных осадков на любую из стран НАТО", - заявил почетный научный сотрудник Центра Скоукрофта, президент The Atlantic Council с 2005 по 2006-й Ян Лодал.

Если Путин решится применить ядерное оружие, США и их союзники должны будут отреагировать быстро и решительно.

"Если Путин нанесет ядерный удар, то у Соединенных Штатов и их союзников останутся варианты один другого хуже. Ответить обычным или ядерным оружием – безумие. Это грозит массированным ударом возмездия и, возможно, концом цивилизации... Единственным мудрым ответом на применение Путиным ядерного оружия в Украине были бы переговоры о каком-то урегулировании, в результате которых все стороны могли бы объявить о мнимых победах", - считают эксперты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.

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