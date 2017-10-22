С начала суток один украинский военный получил ранения - штаб

На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции с начала суток боевики российско-оккупационных бандформирований 5 раз отрывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

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В частности, на Донецком направлении около 01:00 ночи боевики открыли огонь по укреплениям сил АТО недалеко от поселка Шумы.

"В ответ, чтобы заставить врага соблюдать режим тишины, украинские бойцы применили стрелковое оружие на поражение. В результате этого противостояния один наш защитник получил ранения. Кроме того, сегодня днем под огнем противника оказались защитники Авдеевки", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганском направлении вражеские войска стреляли из автоматических гранатометов недалеко от Станицы Луганской.

Из этого же оружия били и в районе Водного на Мариупольском направлении.

Как сообщал УНИАН, в Латвии на пожертвования откроют центр реабилитации украинских военных. Центр будет работать в здании бывшего гостевого дома, который будет отремонтирован. Подготовительные работы по открытию уже начаты.