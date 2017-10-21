В Латвии на пожертвования откроют центр реабилитации украинских военных

12:38, 21 октября 2017
Война
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Центр будет работать в здании бывшего гостевого дома, который будет отремонтирован. Подготовительные работы по открытию уже начато.

фото flickr.com/photos/resnaate

Весной следующего года в Латвии планируют открыть центр социально-психологической реабилитации для ветеранов антитеррористической операции на Востоке Украины.

Об этом сообщил представитель "Общества за восстановление Латвии" Сергей Алексеев, информирует издание Delfi.

Центр, который будет принимать по 25-30 человек на трехнедельный реабилитационный курс, планируют открыть на народные пожертвования в Лимбазькому края в северной части страны.

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Центр будет работать в здании бывшего гостевого дома, который будет отремонтирован. Подготовительные работы по открытию уже начато.

Однако, как отметил Алексеев, общество нуждается в финансовой и практической помощи, поэтому призвал все заинтересованные стороны поддержать инициативу.

На реабилитацию украинских военных планируют приглашать в сотрудничестве с посольством Украины и военными организациями.

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