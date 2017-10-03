Журналист показал, что осталось от гипермаркета в оккупированном Донецке (фото)

15:48, 03 октября 2017
Война
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Журналист показал, как выглядит сегодня гипермаркет Metro в Донецке.

Все, что осталось после супермаркета / фото facebook.com/den.kazansky

Опубликовано фото, на котором видно, что осталось от гипермаркета Metro в оккупированном Донецке.

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"Один из немногих в истории случаев, когда украли не только содержимое магазина, но и сам магазин. Все-таки, за 3,5 года патриоты молодой республики достигли совершенства в области мародерства", – подписал на своей странице в Facebook фото журналист Денис Казанский.

Ранее житель Луганска прогулялся по городу и показал, как сегодня выглядит "столица "ЛНР". Несмотря на то, что боевые действия уже три года не затрагивают город, Луганск все еще выглядит так, как будто война здесь закончилась только вчера.

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Теги: #Metro в оккупированном Донецке#магазин Metro в Донецке