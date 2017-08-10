Боевики активизировались под Мариуполем: выпустили более 60 мин и 40 боеприпасов из "Град-П"

Боевики активизировались под Мариуполем: по позициям ВСУ возле Азовского моря выпущено более 60 мин и 40 боеприпасов из реактивных систем «Град-П».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении враг вчера активизировался вечером около 18.00.

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«Оккупанты выпустили по Старогнатовке, а также по пяти разным позициям ВСУ, расположенных ближе к Азовскому морю, более 60 мин и более 40 боеприпасов к установке «Град» (Партизан). Самый мощный обстрел произошел в Гнутово, он длился непрерывно в течение более 2 часов», -заметил Мотузяник.

Он добавил, что противник применял тяжелое вооружение во время каждого из семи этих обстрелов.