Оккупанты на Донбассе из снайперского оружия вели огонь по украинским позициям

По данным штаба, противник вел обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, замечена работа снайперской пары.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военных.

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Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил в вечерней сводке. Отмечается, что противник вел обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, замечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" боевики осуществили два обстрела неподалеку от Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

Вблизи Водяного оккупанты дважды обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мины, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Старогнатовки российские вооруженные формирования дважды обстреляли из стрелкового оружия, а неподалеку от Опытного применили автоматический станковый гранатомет.

По окрестностям Марьинки оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" неподалеку от населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный противник обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

«Украинские военнослужащие открыли ответный огонь по позициям противника, заставив его прекратить обстрелы. Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы, добавили в штабе.