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Боевики на Донбассе сегодня пять раз обстреляли украинских военных

18:53, 27 марта 2020
Война
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Сегодня оккупанты пять раз нарушили режим тишины на Донбассе / фото УНИАН

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки враг выпустил 6 мин из 82-миллиметрового миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.

По защитникам Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

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"Неподалеку от Водяного враг применил противотанковый ракетный комплекс. Вблизи населенного пункта Пески сегодня зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников неподалеку от Луганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, своевременно и эффективно пресекли провокации вооруженных формирований Российской Федерации. Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - подчеркивается в сообщении.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной.

"Режим тишины соблюдается. Представители ГСЧС Украины ежедневно, по обе стороны дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются меры по соблюдению режима тишины", - заверили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, по предварительной суток, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.

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