Российские оккупанты 12 раз обстреляли защитников – штаб

С началом этих суток российские оккупационные войска осуществили два обстрела наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД".

27 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД".

Вблизи Талаковки враг выпустил 6 мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.

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По защитниках Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески зафиксировано два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Старогнатовки – из автоматического станкового гранатомета. Ответным огнем подразделения Объединенных сил прекратили все вооруженные провокации противника.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников.

Рядом с населенным пунктом Мироновский противник совершил два обстрела из минометов калибров 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Луганского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Троицкого враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.

Вчера, 27 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска осуществили два обстрела наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД". Неподалеку Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а возле Опросного – автоматический станковый гранатомет.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, оккупанты 27 марта из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору недалеко от Авдеевской промышленной зоны. В результате чего 65-летняя гражданка получила пулевое ранение в ногу.