В отличие от топовых представителей семейства RTX 3000 и RTX 4000, новинка получилась относительно компактной.

Nvidia запретила блогерам и СМИ делиться результатами тестирования GeForce RTX 5090, публиковать обзоры или показывать геймплей до старта продаж. Но никто не запрещал публиковать фотографии нового флагмана.

Журналисты The Verge показали первые живые фото двухслотовой версии RTX 5090 Founder’s Edition и модели от партнеров. RTX 5090 FE имеет габариты 304×137×40 мм. Новинка меньше, чем RTX 4090 FE и 3090 FE. Их размеры такие: 304×137×61 мм и 336×140×61 мм.

"Практически невозможно не впечатлиться RTX 5090 Founder's Edition, где Nvidia уместила 575 Вт графической мощности, 21 760 ядер CUDA и 32 гигабайт VRAM GDDR7 в видеокарту шириной всего в два слота", – пишет The Verge.

Видео дня

Для сравнения они опубликовали фотографии модели RTX 5090 от сторонних производителей, которые оказались более габаритными.

GeForce RTX 5090 появится в продаже 30 января. Видеокарту будут продавать по цене 1999 долларов. В этот же день для покупки станет доступна RTX 5080. Ее РРЦ – 999 долларов. RTX 5070 Ti и RTX 5070 выйдут в феврале.

Вместе с настольными видеокартами RTX 50 компания представила и модели для ноутбуков – все с поддержкой новой технологии DLSS 4 с многокадровой генерацией. Топовая RTX 5090 получила 10 496 ядер CUDA, 24 ГБайт памяти GDDR7 и 256-битную шину.

В ходе презентации глава Nvidia заявила, что базовая RTX 5070 за $549 будет сопоставима с RTX 4090. Позже выяснилось, что похожей производительности можно будет добиться лишь с использованием DLSS 4. Да и речь идет именно о частоте кадров, а не о качестве изображения при чистой растеризации.

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