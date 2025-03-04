GeForce RTX 5070 вовсе не обеспечивает производительность RTX 4090, как ранее утверждал Дженсен Хуанг.

Ведущие западные издания и техноблогеры начали публиковать свои обзоры видеокарты GeForce RTX 5070. Во время презентации глава Nvidia громко заявил, что 549-долларовый GPU обладает производительностью на уровне RTX 4090, но это очень далеко от правды.

Тесты показали, что RTX 4090 в среднем на 63% быстрее при разрешении 1440p и на 81% быстрее в 4K-гейминге. В связи с этим некоторые техноблоггеры назвали маркетинг Nvidia лживым: владельцы GeForce RTX 5070 не получат производительность на уровне RTX 4090 в чистой растеризации.

Уже после презентации в Nvidia уточнили, что RTX 5070 сопоставима с RTX 4090 только при использовании DLSS 4. Тесты продемонстрировали, что это действительно так, правда для этого придется выкрутить на максимум генерацию кадров. В связи с этим в некоторых играх RTX 5070 обеспечивает задержку в районе 200 мс, что совершенно неиграбельно.

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Реальный же уровень производительности – ближе к RTX 4070 Ti и RTX 4070 Super. Все они оснащены 12 ГБ VRAM, но переход на GDDR7 дает RTX 5070 небольшое преимущество. Правда иногда она умудряется даже проигрывать той самой RTX 4070 Super.

Рецензенты пришли к выводу, что Nvidia RTX 5070 совершенно не впечатлила. Редактор PC Gamer подчеркнул, что "при такой цене и с такой конкуренцией я просто не вижу, как можно рекомендовать RTX 5070 любому ПК-геймеру без серьезных оговорок".

Возможно, прикидывают обозреватели, в свое время стоило купить GeForce RTX 4070 Super. Эта карточка всего на 5% уступает GeForce RTX 5070, стоит одинаково и доступна в продаже давным-давно.

В то же время рецензентам очень любопытно взглянуть на результаты новых Radeon RX 9070 и RX 9070 XT. Обе карты конкурируют с RTX 5070 и RTX 5070 Ti по производительности, но стоят дешевле. Вместе с тем СМИ указывают на дефицит видеокарт Nvidia и тот факт, что по РРЦ их сейчас не купить.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось.

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