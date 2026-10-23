На Корейском полуострове ускорилась гонка ракет и дронов: NYT раскрыл задачу России

Сотрудничество с Москвой позволяет Северной Корее ускорять модернизацию армии.

На Корейском полуострове усиливается гонка вооружений: обе Кореи разрабатывают новые средства поражения и укрепляют оборону вдоль одной из наиболее милитаризованных границ в мире.

Об этом пишет The New York Times (NYT). Отмечается, что Северная Корея благодаря военному сотрудничеству с Россией совершенствует гиперзвуковые ракеты и беспилотники, используя российский опыт войны против Украины. А Южная Корея отвечает собственными ракетными испытаниями и увеличением оборонных расходов, опасаясь усиления военного потенциала Пхеньяна.

При этом сотрудничество с Москвой позволяет Северной Корее ускорять модернизацию армии. В частности, в обмен на поставки оружия и отправку военных для участия в войне против Украины Россия предоставляет Пхеньяну возможность изучать опыт современных боевых действий. Это помогает КНДР совершенствовать ракеты, повышать эффективность вооружений и осваивать тактику применения беспилотников.

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Издание отметило, что в начале месяца Северная Корея испытала баллистическую ракету в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. По данным Южной Кореи и Японии, она пролетела около 690 км, тогда как Пхеньян заявил о дальности примерно в 1000 км и способности ракеты выполнять сложные маневры на гиперзвуковой скорости.

А уже через пять дней Южная Корея впервые испытала собственную гиперзвуковую баллистическую ракету. За испытанием наблюдал президент Ли Чжэ Мён.

Еще одна угроза для Сеула

Издание отметило, что еще одной угрозой для Сеула становятся беспилотники. Во время недавних учений КНДР продемонстрировала атаку роя дронов одновременно с ударами крылатых и баллистических ракет с разных направлений.

Военные эксперты предупредили, что массовое использование дешевых беспилотников может перегружать дорогостоящие системы противовоздушной обороны Южной Кореи и американских войск в регионе. Это заставит союзников менять подходы к защите и увеличивать расходы.

Как Россия усиливает военный потенциал КНДР

По оценке исследователя организации Pacific Forum Антона Пономаренко, участие северокорейских военных в войне против Украины позволяет Пхеньяну получать ценные сведения о применении оружия в боевых условиях. Это может способствовать повышению точности и маневренности ракет КНДР.

Сотрудничество Москвы и Пхеньяна охватывает также производство беспилотников. По данным украинских официальных лиц, Россия привлекла около 12 тысяч северокорейских рабочих к производству дронов "Герань-2" в Татарстане, а также направила в КНДР офицеров для подготовки операторов БПЛА.

Фотографии, сделанные во время посещения Ким Чен Ыном завода беспилотников, свидетельствуют о развитии собственного производства таких аппаратов в Северной Корее.

Аналитики предупредили, что распространение дешевых ударных средств создает дополнительную нагрузку на оборону: стоимость атак снижается, тогда как перехват многочисленных целей требует все больших ресурсов.

Южная Корея наращивает оборону

При этом журналисты издания отметили, что Сеул по-прежнему полагается на военное присутствие США и американское ядерное сдерживание. Вместо разработки собственного ядерного оружия Южная Корея усиливает обычные вооружения, противоракетную оборону и возможности ответного удара.

В частности, страна развивает ракету Hyunmoo-5, которую местные СМИ называют "монстром". По имеющимся данным, она оснащена проникающей боеголовкой массой около восьми тонн и предназначена для поражения глубоко расположенных укрепленных объектов.

Северная Корея также совершенствует ракеты для поражения бункеров. Одно из недавних испытаний, по оценкам аналитиков, касалось баллистической ракеты малой дальности, способной нести полезную нагрузку массой около 2,5 тонны.

На фоне растущей угрозы Южная Корея намерена увеличить оборонные расходы с 2,8% до 3,5% ВВП. Страна также развивает оборонную промышленность, учитывая опыт войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Тем временем Северная Корея укрепляет границу, устанавливая дополнительные заграждения, бетонные барьеры и минные поля.

Почему сближение России и КНДР тревожит США

Несмотря на развитие вооружений Северной Кореей, Южная Корея сохраняет преимущества в авиации, разведке и на море, сотрудничая с США в отслеживании ракетных испытаний. Однако Пхеньян сокращает отставание в отдельных направлениях – от беспилотников до ракетных систем и военных спутников.

Аналитики опасаются, что дальнейшая российская помощь может позволить КНДР расширить возможности нанесения ядерных ударов по территории США. Это, в свою очередь, способно осложнить решение Вашингтона о защите Южной Кореи в случае конфликта: американскому руководству пришлось бы учитывать риск ядерного удара по собственной территории.

Военное партнерство Москвы и Пхеньяна

Россия и Северная Корея существенно углубили военное сотрудничество после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 19 июня 2024 года Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимную помощь в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Документ многие обозреватели расценили как оформление фактического военного союза.

Южная Корея заявляет, что военное взаимодействие Москвы и Пхеньяна затягивает войну в Украине и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Сближение двух стран также вызывает обеспокоенность из-за возможной передачи Северной Корее передовых военных технологий.