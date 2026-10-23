Украина 'раскрыла' секретные финские ЗРК ItO 90M: сколько их могли передать

Известно, что в Хельсинки насчитывалось до 21 такой системы, однако сколько из них было передано ВСУ, официально не сообщается.

Украинские военные впервые продемонстрировали финские зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия ItO 90M. Ранее об их передаче Украине не сообщалось, а количество полученных систем остается неизвестным. В то же время эти комплексы обладают характеристиками, которые делают их пригодными для перехвата крылатых ракет и реактивных беспилотников.

Как пишет Defence Express, финские ItO 90M впервые были замечены на видео 1039-го зенитно-ракетного полка имени генерал-хорунжего Николая Капустянского. Судя по обнародованным кадрам, комплексы уже используются для защиты украинского неба.

Что известно о финских ItO 90M

ItO 90M фактически представляет собой французский зенитно-ракетный комплекс Crotale NG, установленный на шасси бронетранспортера Sisu XA-181. Украина получала комплексы Crotale NG от Франции с 2022 года, однако французские военные используют их в прицепном варианте.

Видео дня

Финские ItO 90M, как и Crotale NG, оснащены ракетами VT-1. Они имеют следующие характеристики:

- максимальная дальность поражения – до 15 км;

- высота поражения – до 9 км;

- скорость полета – до 1250 м/с, или около 4500 км/ч;

- масса боевой части – 13 кг.

Благодаря этим характеристикам комплексы могут перехватывать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники, в частности реактивные "Шахеды".

Сколько комплексов могла передать Финляндия

Точное количество ItO 90M, полученных Украиной, не разглашается. Нет и официальной информации о том, когда именно состоялась передача.

Чтобы оценить возможный масштаб помощи, можно взглянуть на финский арсенал. В 1990-х годах Финляндия получила один опытный образец ItO 90M и еще 20 серийных комплексов. Таким образом, общее количество этих систем могло составлять до 21 единицы – при условии, что все они сохранились до сегодняшнего дня.

Поскольку парк ItO 90M был относительно небольшим даже в самой Финляндии, не исключено, что страна могла решить передать Украине все имеющиеся комплексы. Это позволило бы не содержать небольшое количество отдельных машин, для обслуживания которых требуются дополнительные ресурсы. Однако пока это лишь предположение, а не подтвержденный факт.

Для сравнения: Франция официально подтвердила передачу Украине двух батарей Crotale NG. При этом точное количество систем в составе одной батареи также не раскрывалось.

ItO 90M в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны получили на вооружение финские зенитные ракетные комплексы ItO 90M (Ilmatorjuntaohjus 90M). Работу комплексов в реальных боевых условиях продемонстрировали бойцы 1039-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Николая Капустянского.

ЗРК ItO 90M является финской модификацией французского комплекса малой дальности Crotale NG. Это разработка компании Thales.

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