Южная Корея отзывает из Украины своего представителя по международной помощи

Официально решение принято из соображений безопасности.

Южная Корея отзывает из Украины одного из своих сотрудников Агентства международного сотрудничества. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap. Согласно официальному сообщению, это решение было принято из соображений безопасности – в связи с усилением российских обстрелов Киева.

Отмечается, что решение о возвращении одного из сотрудников было принято после совещания по вопросам безопасности. В то же время другой сотрудник Агентства продолжит работу в Украине.

При этом Yonhap указывает, что, по словам представителя Агентства, это решение не связано с дипломатическими разногласиями между Сеулом и Киевом из-за инцидента с северокорейскими пленными.

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Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) – это государственная организация Южной Кореи, основанная в 1991 году при Министерстве иностранных дел для оказания безвозвратной грантовой помощи и технической поддержки развивающимся странам.

Офис в Киеве был открыт в 2022 году на основе двустороннего соглашения о грантовой помощи.

Инцидент с военнопленными КНДР

Как сообщал УНИАН, 23 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двое взятых в плен военнослужащих Северной Кореи, воевавших на стороне России против Украины, были отправлены в Южную Корею.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригрозил Украине принять меры, если она не извинится.

Впоследствии стало известно, что Южная Корея отозвала посла и часть сотрудников посольства из Украины из-за дипломатического скандала с пленными из КНДР.

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