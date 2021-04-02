В семье испанского нападающего "Ювентуса" царит отличное чувство юмора.

Игрок туринского "Ювентуса" Альваро Мората стал объектом розыгрыша своей супруги Элис Кампельо на первое апреля.

Красотка опубликовала в Instagram видео, где рассказала мужу о своей третьей беременности. Футболист сперва подумал, что это ложь, но в конце концов поверил. Когда Элис призналась о правде, то Мората был разочарованным, поскольку хотел бы иметь еще одного малыша.

"Бедняга подумал, что что-то случилось", - напечатала текст возле видеоролика женщина.

Заметим, что у супругов уже есть трое детей: близнецы Алессандро и Леонардо, а также шестимесячный младенец Эдуардо.

Напомним, что Мората известен выступлениями за мадридский "Реал", с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов.

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Автор: Будрин Артем