Игрок туринского "Ювентуса" Альваро Мората стал объектом розыгрыша своей супруги Элис Кампельо на первое апреля.
Красотка опубликовала в Instagram видео, где рассказала мужу о своей третьей беременности. Футболист сперва подумал, что это ложь, но в конце концов поверил. Когда Элис призналась о правде, то Мората был разочарованным, поскольку хотел бы иметь еще одного малыша.
"Бедняга подумал, что что-то случилось", - напечатала текст возле видеоролика женщина.
Заметим, что у супругов уже есть трое детей: близнецы Алессандро и Леонардо, а также шестимесячный младенец Эдуардо.
Напомним, что Мората известен выступлениями за мадридский "Реал", с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Читайте также"Дайте папе поработать": Роналду оригинально задействовал детей в домашней тренировке (видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Сексапильная модель порвала отношения со звездным английским футболистом: названа курьезная причина
- Ветер помог: в день смеха в сети вспомнили веселый гол Динамо (видео)
- Футбольный арбитр попал на 15 месяцев в тюрьму за назначенный пенальти (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram