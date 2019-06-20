От 60 гривен: стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок Украины

Поединок между "Шахтером" и "Динамо" состоится 28 июля в Одессе.

Стартовала продажа на матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо", который пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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Приобрести билеты пока можно только в интернете. В ближайшее время также стартует продажа "тикетов" в кассах стадиона "Черноморец" и других точках продажи.

Стоимость билетов на матч за Суперкубок Украины - от 60 до 1700 гривен (в скай-боксах).

Все билеты на матч будут именными, а идентификация будет происходить с помощью штрих-кода. При входе на стадион болельщикам нужно будет иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет 28 июля. Начало встречи - в 21.00.

УНИАН ранее также сообщал о том, что был утвержден календарь первого круга УПЛ.