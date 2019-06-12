Динамо и Шахтер встретятся в третьем туре: утвержден календарь первого круга УПЛ

Стало известно расписание матчей первого круга чемпионата Украины на следующий сезон.

В ходе собрания клубов украинской Премьер-лиги был утвержден календарь первого круга на сезон 2019-2020.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В турнире, как и прежде сыграют двенадцать команд. Это "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Мариуполь", "Заря", ФК "Львов", "Ворскла", "Десна", "Олимпик", "Карпаты", а также новички УПЛ "Днепр-1" и "Колос".

Новый сезон стартует 28 июля.

Расписание матчей первого круга УПЛ

1 тур

1. "Десна" – "Львов"

2. "Ворскла" – "Заря"

3. "Днепр-1" – "Олимпик"

4. "Колос" – "Мариуполь"

5. "Александрия" – "Шахтер"

6. "Карпаты" – "Динамо"

2 тур

7. "Десна" – "Ворскла"

8. "Шахтер – "Карпаты"

9. "Мариуполь" – "Александрия"

10. "Олимпик – "Колос"

11. "Заря" – "Днепр-1"

12. "Львов" – "Динамо"

3 тур

13. "Ворскла" – "Львов"

14. "Днепр-1" – "Десна"

15. "Колос" – "Заря"

16. "Александрия" – "Олимпик"

17. "Карпаты" – "Мариуполь"

18. "Динамо" – "Шахтер"

4 тур

19. "Десна" – "Колос"

20. "Ворскла" – "Днепр-1"

21. "Мариуполь" – "Динамо"

22. "Олимпик" – "Карпаты"

23. "Заря" – "Александрия"

24. "Львов" – "Шахтер"

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5 тур

25. "Днепр-1" – "Львов"

26. "Колос" – "Ворскла"

27. "Александрия" – "Десна"

28. "Карпаты" – "Заря"

29. "Динамо" – "Олимпик"

30. "Шахтер" – "Мариуполь"

6 тур

31. "Десна" – "Карпаты"

32. "Ворскла" – "Александрия"

33. "Днепр-1" – "Колос"

34. "Олимпик" – "Шахтер"

35. "Заря" – "Динамо"

36. "Львов" – "Мариуполь"

7 тур

37. "Колос" – "Львов"

38. "Александрия" – "Днепр-1"

39. "Карпаты" – "Ворскла"

40. "Динамо" – "Десна"

41. "Шахтер" – "Заря"

42. "Мариуполь" – "Олимпик"

8 тур

43. "Десна" – "Шахтер"

44. "Ворскла" – "Динамо"

45. "Днепр-1" – "Карпаты"

46. "Колос" – "Александрия"

47. "Заря" – "Мариуполь"

48. "Львов" – "Олимпик"

9 тур

49. "Александрия" – "Львов"

50. "Карпаты" – "Колос"

51. "Динамо" – "Днепр-1"

52. "Шахтер" – "Ворскла"

53. "Мариуполь" – "Десна"

54. "Олимпик" – "Заря"

10 тур

55. "Десна" – "Олимпик"

56. "Ворскла" – "Мариуполь"

57. "Днепр-1" – "Шахтер"

58. "Колос" – "Динамо"

59. "Александрия" – "Карпаты"

60. "Львов" – "Заря"

11 тур

61. "Карпаты" – "Львов"

62. "Динамо" – "Александрия"

63. "Шахтер" – "Колос"

64. "Мариуполь" – "Днепр-1"

65. "Олимпик" – "Ворскла"

66. "Заря" – "Десна"

УНИАН также сообщал о том, что матч за Суперкубок Украины-2019 пройдет 28 июля.