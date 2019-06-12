Динамо и Шахтер встретятся в третьем туре: утвержден календарь первого круга УПЛ
В ходе собрания клубов украинской Премьер-лиги был утвержден календарь первого круга на сезон 2019-2020.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В турнире, как и прежде сыграют двенадцать команд. Это "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Мариуполь", "Заря", ФК "Львов", "Ворскла", "Десна", "Олимпик", "Карпаты", а также новички УПЛ "Днепр-1" и "Колос".
Новый сезон стартует 28 июля.
Расписание матчей первого круга УПЛ
1 тур
1. "Десна" – "Львов"
2. "Ворскла" – "Заря"
3. "Днепр-1" – "Олимпик"
4. "Колос" – "Мариуполь"
5. "Александрия" – "Шахтер"
6. "Карпаты" – "Динамо"
2 тур
7. "Десна" – "Ворскла"
8. "Шахтер – "Карпаты"
9. "Мариуполь" – "Александрия"
10. "Олимпик – "Колос"
11. "Заря" – "Днепр-1"
12. "Львов" – "Динамо"
3 тур
13. "Ворскла" – "Львов"
14. "Днепр-1" – "Десна"
15. "Колос" – "Заря"
16. "Александрия" – "Олимпик"
17. "Карпаты" – "Мариуполь"
18. "Динамо" – "Шахтер"
4 тур
19. "Десна" – "Колос"
20. "Ворскла" – "Днепр-1"
21. "Мариуполь" – "Динамо"
22. "Олимпик" – "Карпаты"
23. "Заря" – "Александрия"
24. "Львов" – "Шахтер"
Читайте такжеВ УПЛ появится плей-офф за путевку в Лигу Европы
5 тур
25. "Днепр-1" – "Львов"
26. "Колос" – "Ворскла"
27. "Александрия" – "Десна"
28. "Карпаты" – "Заря"
29. "Динамо" – "Олимпик"
30. "Шахтер" – "Мариуполь"
6 тур
31. "Десна" – "Карпаты"
32. "Ворскла" – "Александрия"
33. "Днепр-1" – "Колос"
34. "Олимпик" – "Шахтер"
35. "Заря" – "Динамо"
36. "Львов" – "Мариуполь"
7 тур
37. "Колос" – "Львов"
38. "Александрия" – "Днепр-1"
39. "Карпаты" – "Ворскла"
40. "Динамо" – "Десна"
41. "Шахтер" – "Заря"
42. "Мариуполь" – "Олимпик"
8 тур
43. "Десна" – "Шахтер"
44. "Ворскла" – "Динамо"
45. "Днепр-1" – "Карпаты"
46. "Колос" – "Александрия"
47. "Заря" – "Мариуполь"
48. "Львов" – "Олимпик"
9 тур
49. "Александрия" – "Львов"
50. "Карпаты" – "Колос"
51. "Динамо" – "Днепр-1"
52. "Шахтер" – "Ворскла"
53. "Мариуполь" – "Десна"
54. "Олимпик" – "Заря"
10 тур
55. "Десна" – "Олимпик"
56. "Ворскла" – "Мариуполь"
57. "Днепр-1" – "Шахтер"
58. "Колос" – "Динамо"
59. "Александрия" – "Карпаты"
60. "Львов" – "Заря"
11 тур
61. "Карпаты" – "Львов"
62. "Динамо" – "Александрия"
63. "Шахтер" – "Колос"
64. "Мариуполь" – "Днепр-1"
65. "Олимпик" – "Ворскла"
66. "Заря" – "Десна"
УНИАН также сообщал о том, что матч за Суперкубок Украины-2019 пройдет 28 июля.