Бывший украинский нардеп отправил свою дочь получать престижное образование в один из самых авторитетных вузов Москвы.

Дочь бывшего нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко 18-летняя Дарья учится в московской Высшей школе экономики на факультете "Высшая школа бизнеса". Причем учебные "успехи" крестницы Путина таковы, что ее уже дважды едва не отчислили.

Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования, проведенного изданием "Медуза" совместно с "Лабораторией университетской прозрачности".

Как выяснили расследователи, дочь одиозного украинского политика поступила на специальность "Управление бизнесом" в августе прошлого года. Примечательно, что вместе с ней в одном указе о зачислении фигурируют еще двое молодых украинцев – сын протоиерея УПЦ МП и дочь члена правления благотворительного фонда Медведчука, экс-главы инвестиционной компании "Укркапитал" (ею сейчас руководит Марченко).

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Отмечается, что все трое были зачислены в Высшую школу экономики по спецпроцедуре для иностранцев и учатся на платной основе.

Летом все трое умудрились провалить сессию, вместе пропустив один и тот же экзамен, за что им грозило отчисление. Троица предоставила справки из одной и той же московской больницы, но выяснилось, что документы были поддельными.

Это само по себе было основанием для отчисления, но соответствующий указ вуза так и не был издан, поскольку администрация начала получать звонки с угрозами. Замять дело удалось лишь после того, как студенты смогли предоставить справки, не вызывающие вопросов – с третьей попытки.

Тем не менее, Дарья Медведчук и двое ее "коллег" всё равно провалили летнюю сессию. Но если Дарье оказалось достаточно написать "мотивационное письмо", чтобы остаться студенткой Высшей школы экономики, то двое других студентов перевелись в Московский государственный институт международных отношений.

По данным журналистов, дочь Медведчука до сих пор числится студенткой ВШЭ, но в рейтинге учебной успеваемости студентов на своем факультете она находится ближе к концу.

Арест Медведчука и его выдача в Россию

В мае 2021 года тогда еще действующий народный депутат Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны и был отправлен под домашний арест.

Позднее появилось еще и так называемое "угольное дело", где Медведчук фигурировал как подозреваемый в госизмене и пособничестве терроризму.

В конце февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, но в апреле снова был задержан СБУ и отправлен в СИЗО.

21 сентября в рамках обмена пленными Медведчука выдали России, получив в обмен на него 200 украинских бойцов.

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