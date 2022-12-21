Василий Малюк подтвердил, что Медведчук назвал имена действующих политиков.

Перед тем, как отправиться на обмен, предатель Украины и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук рассказал "много интересного".

Как отметил в интервью журналистке Наталье Мосейчук глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, Медведчук "давал ответы на те вопросы, которые ему задавали, он дал много интересных показаний" и стал "качественным обменным фондом".

"В процессе работы по так называемому кейсу Медведчука мы задокументировали очень много интересных в том числе персоналий. В процессе работы по нему, кстати, мы вышли в том числе на след псевдо-профессора, резидент, который работал в Одессе по всей Украине, и у него на связи были другие персоналии. Даже в Ивано-Франковске были вооруженные группы, которых мы задержали одновременно с ним. Кстати, он уже получил 15 лет", - заявил Малюк.

Глава СБУ подтвердил, что Медведчук назвал имена действующих политиков. А на уточнение, появились ли после его показаний у следствия вопросы к таким политикам, как Турчинов, Яценюк, Аваков и Порошенко, Малюк заявил следующее:

"Много что рассказал Медведчук, много что рассказали другие, много что сейчас рассказывает Богуслаев. Потому, у нас все впереди. В Конституции есть принцип презумпции невиновности, и будет неправильно, если я начну сейчас озвучивать какие-то фамилии".

Виктор Медведчук: задержание и обмен

Виктор Медвечук подозревается в госизмене по двум уголовным производствам. Обвинение ему объявили в мае и в октябре 2021 года.

В конце февраля 2022 года стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Задержали его 12 апреля.

Обменяли кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука 21 сентября на 215 защитников Украины.