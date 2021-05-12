Политик считает, что подозрение вручено с нарушением законодательства.

Народному депутату от партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили подозрение по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны. Однако защита политика считает, что подозрение не было вручено в соответствии с нормами УПК.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Медведчука Богдан Коваль.

«Мы считаем, что нам не сообщили о подозрении, и поэтому лицо не является привлеченным к ответственности в понимании Уголовно-процессуального кодекса, поскольку нам предоставили копию подозрения, а не оригинал», - сказал он.

Адвокат отметил, что у защитников есть минимум три часа для ознакомления с подозрением. По его словам, меру пресечения Медведчуку скорее всего будет рассматривать Печерский районный суд Киева.

Коваль рассказал, что вместе с подозрением было вручено ходатайство об избрании меры пресечения, в котором сторона обвинения просит взять Медведчука под стражу.

В то же время адвокат заявил, что преступления, в которых подозревается Медведчук, не являются насильственными, поэтому содержание под стражей предусматривает альтернативную меру пресечения в виде залога. Однако, какой может быть размер залога, пока не известно.

Также он сообщил, что органом досудебного расследования по делу является Государственное бюро расследований.

Коваль добавил, что на рассмотрении меры пресечения защита Медведчука будет просить суд вообще отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку считают, что подозрение их подзащитному необоснованно.

Медведчук сегодня прибыл в офис генерального прокурора. Вместе с ним прибыли депутаты от ОПЗЖ и адвокаты.

Подозрение Медведчуку: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

Также Венедиктова сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей.

При этом глава СБУ Иван Баканов вчера заявил, что Медведчук находится в Украине. То же самое сказал и однопартиец Медведчука Илья Кива.

Сам Медведчук назвал обыски и свое подозрение "политической расправой". При этом он подтвердил, что находится в Украине, и не собирается скрываться.

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Автор: Дмитрий Хилюк