Команда археологов обследовала территорию возле находки и взяла ее под охрану.

В Тернопольской области вблизи села Озеряны во время сельскохозяйственных работ на поле нашли древнее человеческое захоронение.

Об этом сообщает Борщевский областной краеведческий музей на своей странице в Facebook.

"Команда археологов обследовала территорию и взяла ее под охрану", – отмечается в сообщении.

Утром 25 ноября на месте находки начали планомерные научные исследования.

"По предварительным оценкам, исследователи предполагают, что погребальный объект оставили после себя представители культуры шаровидных амфор (IV-III тысячелетия до нашей эры). Об этом свидетельствует костный материал, который помещен в каменный сундук из красного песчаника", – отметили в музее.

Читайте такжеУченые изучили 200-летний череп с необитаемого острова со следами жуткой болезниУченые добавили, что окончательный вывод можно будет получить только после завершения исследований, которые позволят установить возраст и культурную принадлежность этого захоронения.

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Автор: Катерина Шварц