По данным Одесской мэрии, количество захороненных в районе 6-го км Овидиопольской дороги колеблется от 5 тыс. до 20 тыс. человек.

В Одессе обнаружено 29 "расстрельных ям" с останками жертв политических репрессий 1937-1938 годов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 17 сентября завершился этап полевых исследований на территории 6-го км Овидиопольской дороги.

Работы были начаты в июле после получения соответствующего разрешения Министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что на данном этапе задачей сводной группы исследователей-волонтеров из Одессы, Днепра и Кривого Рога было определение границ захоронений без эксгумации тел: устанавливался сам факт присутствия здесь останков, а также проводился сбор артефактов, свидетельствующих о погребении, а, возможно, и личностях убитых.

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По словам представителя группы, кандидата исторических наук Татьяны Самойловой, обследован практически весь земельный участок площадью 4,76 га.

"Через каждые два метра делались траншеи - шурфы… Выявлено 29 "расстрельных ям". Шесть из них раскрывались в 2007-2008 годах. Остальные - впервые", - рассказала Самойлова.

Работы проводились по методике Международного комитета Красного Креста. Была проведена геодезическая съемка, границы "расстрельных ям" привязаны к схеме участка и промаркированы. Останки расстрелянных людей оставлены в земле до эксгумации, ямы законсервированы.

Как отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов, территория огорожена и будет охраняться до проведения следующего этапа работ.

В настоящее время рабочая группа планирует перенести останки с места бывшей свалки (где ведутся раскопки) для проведения перезахоронения. Для этого необходимо получить соответствующие документы на эксгумацию.

Как сообщал УНИАН, по данным начальника Южного межрегионального отдела Украинского национального института памяти Сергея Гуцалюка, в районе 6-го км Овидиопольской дороги в 2008 году была раскрыта одна из так называемых "расстрельных ям" НКВД. Из нее извлекли останки более 1 тыс. погибших, которых впоследствии перезахоронили.

По данным мэрии Одессы, количество захороненных в районе 6-го км Овидиопольской дороги колеблется от 5 тыс. до 20 тыс. человек.

Согласно справке КГБ от 1964 года, в основном здесь закопаны трупы людей, расстрелянных в 1937-1938 годах.

По информации Гуцалюка, впервые вопрос о расстрелах, проводимых НКВД в пригороде Одессы, был поднят еще во времена Второй мировой войны - в 1943 году румынские фашисты (Румыния была союзником нацистской Германии в годы Второй мировой войны) провели частичную эксгумацию. Тогда были найдены более 100 тел с одинаковыми следами пулевого ранения – в область затылка.

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Автор: Лариса Козовая