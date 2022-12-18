Россияне похитили семь бутылок вина, которые хранились с начала 20 века еще со времен князя Трубецкого.

Военные России полностью разграбили коллекцию вин исторического шато в Херсонской области. Ее собирали несколько поколений виноделов.

Об этом сообщила группа "Информационное сопротивление". Речь идет о шато им. Трубецкого, которое пережило Первую и Вторую мировые войны, просуществовав 126 лет.

Винодельня, виноградники и остальная территория шато оказались под оккупацией еще в первый день полномасштабного вторжения российских захватчиков. Среди прочего они украли вино, которое хранилось еще со времен князя Трубецкого.

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"Винодельня пострадала сильно. Оккупанты полностью разграбили коллекцию вин, которую собирали несколько поколений. Похитили семь бутылок вина, которые хранились с начала 20 века еще со времен князя Трубецкого", - указывается в сообщении.

Как отмечается, российские интервенты также повредили лабораторию предприятия и заминировали виноградники. Оккупанты украли все ценное, что там было.

"Пострадало здание исторического шато и дома на территории. Украли оборудование и мебель ресторана, отеля, офиса, магазина. Вина, находившиеся на выдержке, также исчезли", - подытожило Информационное сопротивление.

Война в Украине: нанесенный ущерб

В мае сообщалось, что оккупанты полностью уничтожили единственный в Украине генетический банк растений. Он смог пережить Вторую мировую, оккупацию Харькова нацистами, но не россиян.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что убытки, вызванные полномасштабной войной России против Украины войной до конца 2022 года могут достичь 700 миллиардов долларов.

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