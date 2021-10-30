Женщина происходила из известной семьи священников.

На территории церкви Пресвятой Троицы в селе Тустань Ивано-Франковской области во время копания ямы для компоста ученые обнаружили человеческие останки.

Об этом в Facebook 28 октября рассказал житель Ивано-Франковска, директор КП "Память" Василий Тымкив.

О найденном скелете сообщили местным священникам. По словам Тымкива, гроб был из оцинкованного металла и с песчаной смесью.

В результате работ установлено, что скелетированные человеческие останки принадлежали молодой женщине. У умершей нашли обручальное кольцо с гравировкой инициалов и датой бракосочетания – 19 февраля 1884 года.

Благодаря помощи работников Государственного архива Ивано-Франковской области установили, что останки принадлежат Лауре Леокадии.

Женщина происходила из известной семьи священников Теодора Молчковского, который в XIX веке возглавлял Галицкий деканат. Также Лаура была замужем за священником УГКЦ Антонием Войцеховским.

Захоронение в цинковом гробу, использование песка, в качестве абсорбента указывает, пишет Тимков, очевидно, на то, что покойную доставляли где-то издалека и в течение длительного времени после ее смерти.

Также голова удерживалась в правильном положении с помощью металлической пластины, которая крепилась к гробу. Вероятно, она могла умереть после определенной врачебной операции или лечения.

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Автор: Виолетта Орлова