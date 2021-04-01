Национальный Корпус организовал под Офисом президента акцию-перфоманс “Пятая колонна - это не шутки”, главным требованием которой является наказание ряда пророссийских политиков.

Об этом сообщает пресс-служба движения.

"Войну нельзя выиграть с помощью полумер, ведь любой недобитый враг нанесет ответный удар. Мы видим, что любая слабость на фронте, возвращается нам смертями украинцев. Так же и внутри страны. Любое игнорирование предателей и коллаборантов будет возвращаться к нам расколом", – сказал руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин.

Участники акции подчеркивают, что несмотря на позитивные шаги, осуществленные властью для борьбы с коллаборантами, борьба с пророссийскими силами должна быть более решительной. Перфоманс обошелся без разбитых окон или обрисованных стен – зато активисты продемонстрировали своеобразную "галерею преступлений представителей пятой колонны".

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Автор: Иван Бойко