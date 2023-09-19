По его словам, в Уголовном кодексе есть только одна статья, которая может лечь в основу будущей экстрадиции, но она не сработает.

"Экстрадиция уклонистов" не состоится, несмотря на громкие заявления украинской власти. Представители иностранных правительств заявляют об отказе. Это не значит, что они не хотят этого делать из-за своих собственных взглядов на ситуацию. Это происходит из-за абсурдности такого рода заявлений и отсутствия юридической основы для такого процесса.

Как объяснил в интервью УНИАН адвокат Владимир Пищида, некоторые украинцы не всегда понимают сложность процесса экстрадиции. Для такой процедуры недостаточно заявлений, а являются обязательными ряд обстоятельств.

Во-первых, это наличие соответствующего договора между государствами. Напомню, в свое время в Украину из США не могли экстрадировать Павла Лазаренко из-за отсутствия двустороннего Договора о выдаче правонарушителей.

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Во-вторых, требуется объявление лица в уголовный розыск и даже объективная сторона совершенного деяния (суть противоправного поступка). То есть, в отношении каждого уклониста, который находится за границей, в Украине должно быть открыто уголовное производство за совершение конкретного преступления, объявление такого лица в розыск и осуществление запроса об экстрадиции (при наличии договорных отношений в сфере права с государством пребывания). Поэтому эта процедура имеет крайне индивидуальный характер.

"Другими словами, собрать в кучу всех военнообязанных, например, в Словакии, посадить их в "товарняки" и отправить в Украину – невозможно", - отметил адвокат.

В Уголовном кодексе Украины есть статья 336 об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Впрочем, воспользоваться ею, чтобы объявить в розыск всех, кого ищет военкомат, сложно.

"На сегодня из-за войны из Украины выехало около 6,7 млн человек, которые узаконивают свой статус как "беженцы" в стране пребывания. Сколько среди них мужчин призывного возраста? Доподлинно неизвестно. Сколько женщин-военнообязанных? Тоже неизвестно. Но, чтобы привлечь таких к ответственности и экстрадировать, необходимо устанавливать личность каждого, выявлять основание выезда за пределы Украины и открывать уголовное производство на основании конкретной статьи УК Украины. 336-ая в этом случае так просто не работает", - пояснил Пищида.

Если представить, что эта статья сработает, хоть в реальности такого точно не будет, уклончивые, скорее всего, получат условный срок, уверяет адвокат. "Такой не является сейчас преградой для службы в Вооруженных силах. Но ... это только с той точки зрения, что мы эту ситуацию лишь "представляем", - добавил он.

Экстрадиция военнообязанных

Выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили после того, как РФ 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на нашу территорию.

Поэтому многие мужчины ищут различные лазейки, чтобы все таки покинуть страну. В этом нередко мужчинам помогают чиновники.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранительные органы потребуют экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину, избегая мобилизации.

Юрист Сергей Савинский объяснял, как механизм экстрадиции будет работать на практике и какие уголовные производства могут открыть в отношении уклонистов.

Министерство внутренних дел Австрии объявило, что не будет экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста, проживающих на ее территории.

Правоохранители Польши заявили, что экстрадиция уклонистов возможна при условии, что Украина будет подавать запрос, а польский суд примет соответствующее решение.

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