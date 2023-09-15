Чиновница пока никак не комментирует ситуацию.

Родственница главы Львовской ОВА Максима Козицкого оказалась причастна к побегу за границу почти 200 мужчин призывного возраста через "Шлях".

34-летняя Наталья Муха возглавляет ячейку общества "Просвита" и руководит народным театром "Хлеб" в городе Николаев Львовской области. Об этом в своем расследовании сообщает NGL.media.

В ходе расследования было обнаружено, что именно по обращениям этих двух организаций во Львовскую ОВА, которая выдавала разрешения на выезд, из Украины выехали и не вернулись почти 200 мужчин призывного возраста.

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Издание отметило, что сама Наталия Муха проигнорировала звонки и сообщения с просьбой прокомментировать стуацию, а Максим Козицкий ответил, что не может знать деталей жизни других людей.

Выезд за границу мужчин призывного возраста

Выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили после того, как РФ 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на нашу территорию.

Из-за этого многие мужчины ищут разнообразные лазейки, чтобы все таки покинуть страну. В этом нередко мужчинам помогают чиновники.

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