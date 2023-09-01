Юрист отмечает, то для экстрадиции человека из-за границы необходимо провести целый комплекс действий.

На днях председатель фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что украинцы, купившие справки о непригодности, будут нести за это ответственность. Тех уклонистов, которые выехали по таким документам за границу, могут экстрадировать.

Юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский в комментарии РБК-Украина рассказал, срабоатет ли это на практике.

По его словам, в Украине и раньше действовал механизм экстрадиции в отношении лиц, совершивших то или иное уголовное правонарушение. Однако, чтобы инициировать уголовное дело, "нужно доказать, что выводы военно-врачебной комиссии с 24 февраля 2022 года были поддельными. И определить, что выданные военнообязанными справки были подделаны и они либо получили отсрочку, либо вообще были исключены из военного учета. И затем, используя поддельную справку, уехали за границу. Тогда в отношении их будет инициировано уголовное производство",- объяснил эксперт .

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По его данным, есть как минимум два варианта уголовного производства: либо за использование подложной справки, либо за незаконное пересечение границы.

По словам Савинского, этот механизм может быть запущен, но как именно это будет работать на практике, пока трудно сказать.

"Возможно, такие действия действительно будут происходить. Чтобы это активно заработало, нужна и политическая воля",- уверен юрист. Он допустил, что сначала механизм экстрадиции уклонистов может применяться в каких-то громких медийных случаях.

По словам Савинского, реализация такой схемы затянется на долгие годы.

"У уголовного производства есть определенные стадии. Исследование и сбор доказательств - это не может произойти очень быстро. Нужно исследовать, установить предпосылки выдачи факта незаконных справок. Чтобы установить, что справка поддельная, нужно провести медицинский осмотр этого человека. А для этого нужно, чтобы он приехал. Это целый комплекс действий. Поэтому сказать о том, что завтра из-за границы вернут всех уклонистов - нет, такого не будет", – резюмировал он.

Экстрадиция уклонистов - что известно

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире телемарафона заявил, что люди, купившие справки, отсвобождающие от призыва, будут нести ответственность по закону "за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации".

"Но у нас сейчас сильно усилилось направление международно-правовой помощи. В любой фактически (кроме России, возможно) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность",- заявил Арахамия.

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