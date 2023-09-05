ВЛК будут применять индивидуальный подход в определении степени пригодности к военной службе.

Изменения в Расписании болезней для оценки пригодности военнослужащих вызвали неоднозначную общественную реакцию. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

При этом добавляет, что нововведения вызвали оживленное обсуждение, часто неточные трактовки, искажение темы и не обошлось без вмешательства российских подразделений ИПСО.

Она дала ссылку на объяснение представителя командования медицинских сил ВСУ подполковника медицинской службы Дмитрия Мирошниченко.

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В его объяснении сказано, что перечень болезней по сути не изменился относительно их количества, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, и мы не можем от нее отклониться.

"Эти изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений относительно пригодности к военной службе", - отмечает он.

Отмечается, что теперь будут призываться на военную службу лица с хроническими (и другими) заболеваниями. При этом отмечается, что такие люди и до внесенных изменений в этот приказ служили в Вооруженных Силах Украины на различных должностях в подразделениях обеспечения, в учебных центрах.

Отмечается, что есть примеры того, что такие военнослужащие успешно проходили службу и в других воинских частях и подразделениях. Они признавались, согласно законодательным актам, некоторые из этих людей признавались ограниченно годными, хотя соматически были абсолютно здоровыми. Мирошниченко отмечает, что к нему приходили такие люди и спрашивали почему им вешают клеймо.

"Да, у меня действительно есть определенные диагнозы, но я себя нормально чувствую. Я выполняю все рекомендации врачей. Я полноправный член общества, я могу выполнять все задачи на службе без ограничений", - цитирует он обращение таких людей.

Мирошниченко отмечает, что с 2014 года у нас очень много военных именно этой категории, которые имеют колоссальный боевой опыт.

"Индивидуальный подход в определении степени пригодности к военной службе - это принятие индивидуального решения в отношении каждого военнослужащего, который имеет определенные проблемы со здоровьем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ВСУ есть разные роды войск, сил, есть разные военно-учетные специальности, разные задачи, разный уровень нагрузки, поэтому люди с недостатками здоровья могут служить в ряде подразделений на разных должностях.

Теперь ВЛК (военно-врачебные комиссии) принимают решение индивидуально – пригодный, ограниченно пригодный, непригодный и т.д.

"Если у человека есть определенная болезнь, которая не позволяет по состоянию здоровья выполнять обязанности военной службы, то такого человека, конечно, не могут мобилизовать в армию. Другой случай, если есть заболевания, которые находятся в долговременной ремиссии (3-5 лет), это подтверждается лабораторным исследованием, состояние здоровья военнослужащего нормальное, и он может выполнять обязанности, то будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение - пригодный или непригодный. Принимается постановление о пригодности по определенной учетно-военной специальности. Для того, чтобы дать командирам больше возможностей и понимания на какую должность целесообразнее назначить военнослужащего, учитывая текущее состояние его здоровья", сказано в сообщении.

Мирошниченко отмечает, что военнослужащие, имеющие определенные заболевания, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШВ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения.

Изменение норм деятельности ВЛК в Украине - детали

Ранее Министерство обороны Украины утвердило утвердило новое расписание болезней, по которым оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно годными. Теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВУС).

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