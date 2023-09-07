При этом не уточняется, речь идет о единичных запросах или массовых. Сообщения о массовой экстрадиции украинцев в СНБО ранее назвали российским фейком.

Австрия не будет экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста, которые проживают на ее территории.

Об этом пишет газета eXXpress со сслылкой на представителя Министерства внутренних дел страны. "Это было бы массовым посягательством на наш суверенитет, мы никогда на это не пойдем", - сказал неназванный чиновник журналистам.

По его словам, если Украина направит письменный запрос об экстрадиции, его проигнорируют. "Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в наш суверенитет, никто не может представить, что Австрия пойдет на это", - добавил чиновник.

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По данным журналистов, на сегодняшний день Австрия предоставила убежище 101 629 украинцам, среди которых также дети и люди пожилого возраста. 14 тысяч человек из них - мужчины в возрасте от 18 до 54 лет, потенциально годные для воинской службы.

Экстрадиция украинцев: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце августа председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинцев, которые купили фейковые справки о непригодности для службы, могут попытаться экстрадировать из других стран.

Позже представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что массовой экстрадиции мужчин не будет, поскольку это очень сложная процедура.

В Центре противодействия дезинформации говорят, что заявления о массовой экстрадици уклонистов из Польши сейчас разгоняет российская пропаганда.

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