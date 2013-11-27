Главное за день: обзор топ-новостей

В АП пообещали, что Янукович встретится со студентами в ближайшее время

Обращение студентов к Президенту Украины Виктора Януковича принято Администрацией главы государства.

«Этому обращению будет уделено должное внимание. Президент его внимательно рассмотрит, предоставит публичный ответ и с учетом графика ближайшее время проведет встречу с представителями студенческих общин», - сказал глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин.

Как сообщалось ранее, студенты принесли на Банковую 250-метровое письмо с требованием к Президенту Украины Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.

По состоянию на 19:00 на Майдане в Киеве собрались около 3 тысяч митингующих, в основном это студенты.

Ранее около 5 тысяч студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального педагогического университета имени Драгоманова, Лингвистического университета и других вузов Киева прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко, к улице Крещатик и Майдану Незалежности.

Затем к Евромайдану в Киеве присоединились студенты еще четырех вузов - на Майдан прибыла колонна студентов из КПИ, университета имени Вадима Гетьмана, медицинского университета им. Богомольца и НАУ.

Примечательно, что на Майдане Незалежности общественная организация выдавала студентам «справки», в которых указано, что те «не принимали участия в учебном процессе 27 ноября 2013 года в связи с тем, что выполняли свой ​​гражданский долг, защищали европейский выбор Украины на Евромайдане в Киеве». Справка выдана для предъявления в деканат учебного заведения.

Также сегодня городской председатель Тернополя Сергей Надал призвал ректоров местных вузов отменить обучения для студентов и вместе с преподавателями приходить на Майдан.

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