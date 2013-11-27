Главное за день: обзор топ-новостей
В Киеве стартовало детское Евровидение, Украина подписала соглашение о добыче углеводородов на шельфе Черного моря, а Евромайдан сегодня стал преимущественно студенческим
В АП пообещали, что Янукович встретится со студентами в ближайшее время
Обращение студентов к Президенту Украины Виктора Януковича принято Администрацией главы государства.
«Этому обращению будет уделено должное внимание. Президент его внимательно рассмотрит, предоставит публичный ответ и с учетом графика ближайшее время проведет встречу с представителями студенческих общин», - сказал глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин.
Как сообщалось ранее, студенты принесли на Банковую 250-метровое письмо с требованием к Президенту Украины Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.
По состоянию на 19:00 на Майдане в Киеве собрались около 3 тысяч митингующих, в основном это студенты.
Ранее около 5 тысяч студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального педагогического университета имени Драгоманова, Лингвистического университета и других вузов Киева прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко, к улице Крещатик и Майдану Незалежности.
Затем к Евромайдану в Киеве присоединились студенты еще четырех вузов - на Майдан прибыла колонна студентов из КПИ, университета имени Вадима Гетьмана, медицинского университета им. Богомольца и НАУ.
Примечательно, что на Майдане Незалежности общественная организация выдавала студентам «справки», в которых указано, что те «не принимали участия в учебном процессе 27 ноября 2013 года в связи с тем, что выполняли свой гражданский долг, защищали европейский выбор Украины на Евромайдане в Киеве». Справка выдана для предъявления в деканат учебного заведения.
Также сегодня городской председатель Тернополя Сергей Надал призвал ректоров местных вузов отменить обучения для студентов и вместе с преподавателями приходить на Майдан.
Украина-ЕС: Меркель хочет напомнить Путину, что холодная война уже кончилась
Как отметила канцлер, она хочет напомнить Президенту России Владимиру Путину, что холодная война закончилась, а значит, не надо рассматривать евроинтеграцию Украины как инструмент против России. Об этом канцлер планирует лично поговорить с российским Президентом.
В Грузии депутаты пришли на заседание парламента с желто-голубыми флажками и шарфами (фото)
В парламенте Грузии сегодня вывесили государственные флаги Украины
Украина и ЕС в Вильнюсе парафируют соглашение о совместном авиапространстве
28 ноября в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства будет парафировано Соглашение между ЕС, его государствами-членами и Украиной об Общем авиационном пространстве.
ФИФА решила все-таки наказать сборную Украины
Апелляционный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций ( ФИФА) принял решение отклонить жалобу, поданную Федерацией футбола Украины
Первый домашний матч отборочного турнира на чемпионат мира-2018 сборная Украины проведет без зрителей. Кроме того, стадион «Арена Львов» дисквалифицирован на весь цикл отборочных матчей ЧМ -2018. Вместе с тем, запрет ФИФА на проведение матчей на львовском стадионе не касается матчей отбора на чемпионат Европы-2016.
Тимошенко отказалась прекратить голодовку - Кожемякин
Юлия Тимошенко, несмотря на уговоры защитников Сергея Власенко и Андрея Кожемякина и дочери Евгении Тимошенко, отказалась сегодня, 27 ноября, прекратить голодовку в поддержку участников Евромайдана.
ООН приняла резолюцию против слежки в сети, приравняв права человека офлайн и онлайн
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, рассматривающиц права человека, единогласно принял резолюцию "Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век", направленную против незаконной слежки за электронными коммуникациями
Текст Соглашения об ассоциации напечатан - представительство Украины при ЕС
Представительство Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии сообщает, что текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС напечатан
Украина подписала соглашение с Eni и EDF о добыче газа в Черном море
Украина подписала соглашение о разделе продукции с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France ( EDF ) по добыче углеводородов на шельфе Черного моря
Премьер Латвии подал в отставку из-за трагедии с обрушением в ТЦ
Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис принял решение уйти в отставку в связи с трагедией в торговом центре Maxima в Риге, где погибли более 50 человек.
Президенту Академии Наук Украины Борису Патону исполнилось 95
Сегодня, 27 ноября, президент НАН Украины и директор Института электросварки им. Е.А.Патона НАНУ Борис Патон празднует 95-летие
В Тернополе милиция расследует размещения флага ЕС на здании облсовета
По факту размещения на здании Тернопольской облсовета и облгосадминистрации флага Евросоюза милиция открыла уголовное производство.
Коморовский: Польша не конкурирует с Россией за Украину
Президент Польши Бронислав Коморовский заявляет, что Польское государство не пытается конкурировать с Российской Федерацией за то, чтобы Украина выбрала западное направление европейской интеграции
Украина совместно с Китаем планирует построить 4 завода синтетического газа - Янукович
Украина совместно с Китаем разрабатывает крупный инвестиционный проект по строительству четырех заводов по производству синтетического газа, сообщил в интервью ведущим телеканалам Президент Украины Виктор Янукович.
«Мы отрабатываем крупный инвестиционный проект с Китаем, который даст возможность строительства заводов по производству синтетического газа, - перерабатывать уголь на газ», - сказал Янукович.
В МИД Украины уверяют, что ассоциация с ЕС остается на повестке дня
Подписание Соглашения об ассоциации остается на повестке дня отношений между Украиной и ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара на заседании Общественного совета при МИД Украины , которое состоялось 26 ноября в помещении Дипломатической академии Украины .
Украина получила проект о поставках газа из Словакии - Ставицкий
Украина намерена довести объем прокачки до 10 млрд кубометров топлива в год.
Янукович рассказал, планирует ли он идти в президенты второй раз
Янукович заявляет, что определится со своим участием в президентской кампании 2015 года, после того, как посоветуется с людьми
Фюле заявил, что вопрос Тимошенко останется актуальным для ЕС даже после саммита
Фюле заявляет, что вопрос решения дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко не будет снят с повестки дня в отношениях между Евросоюзом и Украиной после проведения саммита Восточного партнерства в Вильнюсе ( Литва )
Азаров заявил, что разделяет разочарование людей, вышедших на Евромайдан
Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что понимает и разделяет разочарование людей, которые вышли на Евромайданы, но попытки оппозиционных политиков дестабилизировать ситуацию правоохранительные органы должны прекращать немедленно.
"Ничего, кроме петли" для Украины в условиях евроинтеграции не было - Янукович (видео)
Президент Украины Виктор Янукович утверждает, что, к сожалению, не видит ничего, кроме петли, для Украины в нынешних условиях ЕС по интеграции Украины.
Также он сообщил, что пока не может ответить, когда Украина может подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, но хочет, чтобы это произошло как можно быстрее.
Квасневский говорит, что на саммите в Вильнюсе для Украины "чуда не произойдет"
Бывший президент Польши Александр Квасневский считает, что Европейский Союз «проанализировать ситуацию и найти инструменты , которые будут достаточно убедительными для украинцев».
Соглашение между Украиной и ЕС может быть подписано и в период выборов - посол Великобритании
Посол Великобритании в Украине Саймон Смит заявляет, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной не имеет некого «институционального дедлайна» и проведение выборов в ЕС и Украине в 2014 и 2015 годах не означает, что в это время не может произойти ассоциация.
Азаров рассказал, кто принимал решение о приостановке Ассоциации
Решение о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом принимали все члены правительства Украины .
В Киеве стартовал Детский песенный конкурс Евровидение-2013
В Национальном дворце искусств «Украина» официально стартовал Детский песенный конкурс Евровидение -2013.
Как сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания, в торжественной церемонии открытия приняли участие юные конкурсанты, делегации из 12 стран мира, представители СМИ и звездные гости.