В Тернополе милиция расследует размещение флага ЕС на здании облсовета

По факту размещения на здании Тернопольского облсовета и облгосадминистрации флага Евросоюза милиция открыла уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, производство открыто по ч. 1 ст. 338 ККУ (надругательство над национальными символами).

Депутат областного совета Степан Барна, который после митинга на Евромайдане 25 ноября вывесил флаг Евросоюза на здании облсовета, связывает открытие производства с недостоверной публикацию на провластном сайте.

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«Мне уже милиционеры вручили повестку, причем сняли это на камеру. Считаю, что меня просто хотят запугать. Потому что я установил на фасаде 2 флага: Евросоюза и национальный. Имею видео, которое это подтверждает. Однако местный провластный сайт написал, что я якобы снял украинский флаг, а на его место повесил флаг ЕС. Но у меня есть также подтверждение начальника управления имущественного комплекса облсовета о том, что на фасаде не висели вообще флаги. Почему не вывешены государственные флаги – это уже к ним вопрос», – отметил в разговоре с корреспондентом УНИАН Барна.

В повестке указано, что Барна должен явиться к следователю 29 ноября в качестве свидетеля.