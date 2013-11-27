В АП пообещали, что Янукович встретится со студентами в ближайшее время

Об этом сказал глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин, сообщает пресс-служба главы государства.

«Этому обращению будет уделено надлежащее внимание. Президент его внимательно рассмотрит, даст публичный ответ и с учетом графика в ближайшее время проведет встречу с представителями студенческих общмн», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня студенты - участники акции в поддержку евроинтеграции Украины принесли на Банковую 250-метровое письмо с требованием подписать на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

В обращении студенты требуют подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Также молодые люди хотят, чтобы все акции Евромайданов во всех городах Украины проводились без репрессий. Также в обращении к главе государства отмечается: «Уважаемый господин Президент! Мы, украинские студенты, которые вышли на Евромайданы во многих городах Украины, начали забастовки в своих университетах, самоорганизовались без побуждений со стороны политиков и администрации учебных заведений, обращаемся к Вам как к главному должностному лицу государства. Потому что именно от Вас сейчас зависит, будем ли мы жить в европейской стране. Подавляющее большинство молодежи, в частности студенческой, поддерживают немедленное подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. И мы требуем прислушиваться к нашему голосу, поскольку молодежь - будущее страны. Именно молодежь будет жить в этой стране и развивать ее, и мы требуем не лишать нас этих шансов и возможностей».

Студенты также призывают Президента Украины «безотлагательно встретиться с представителями студенчества, которые принимают участие в Евромайдане» и требуют:

«1. Выполнить необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС условия и публично провозгласить целью Вашего пребывания на Вильнюсском саммите подписание этого соглашения и выразить готовность подписать его 29 ноября.

2. Гарантировать безопасность мирных Евромайданов во всех городах Украины, а также отсутствие репрессий в отношении их участников как во время этих акций, так и после их окончания. Прекратить попытки запрета Евромайданов через суд местными органами власти».