Украина получила проект о поставках газа из Словакии - Ставицкий

Украина получила проект соглашения со словацким оператором «Eustream» о возможности прокачки газа по территорию Словакии в Украину и намерена довести объем прокачки до 10 млрд кубометров топлива в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«На прошлой неделе к нам пришел договор, который будет подписан в скором времени. Это договор от словацкого оператора «Eustream», он дает разрешение на прокачку газа через территорию Словакии», - сказал Ставицкий.

По словам министра, к сентябрю 2014 года объем поставок природного газа через территорию Словакии возможно будет довести до 10 млрд кубометров в год при условии проведения определенных модернизационных работ на участках системы транспортировки топлива.

При этом министр отметил, что словацкая сторона уже подписала договор. «Да, подписала», - сказал Ставикций, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН. «Он (договор - УНИАН) уже пришел от Словакии – то есть, теперь время за нами», - добавил министр.