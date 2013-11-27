Мэр Тернополя призвал ректоров вузов отменить занятия и идти на Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его открытом обращении к руководителям высших учебных заведений города, размещенном сегодня на официальном сайте городского совета.

В нем Надал отмечает, что Тернополь охвачен студенческой забастовкой в поддержку подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

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«Студенты, молодежь стали основой общенационального протеста против попытки властей остановить европейское направление развития нашей страны. Для сегодняшних студентов урок Евромайдана является несравненно важнее пропущенных лекций или лабораторных работ. Сегодня просыпается активность молодежи, которая может перерасти в новое качество общественных перемен. От этого выигрывает Украина, наш город и каждое отдельное высшее учебное заведение», – отметил Надал.

Он также считает, что сейчас недостаточно просто закрыть глаза на то, что студенты не идут на пары.

«Призываю вас максимально содействовать участию молодежи в забастовке. Будьте вместе с вашими студентами в эти важные для нас всех дни. Остановите занятия в университетах по требованию забастовочных комитетов. Придите на Майдан с профессорско-преподавательскими коллективами. В единстве всего общества наша сила!», – говорится в обращении.

Сегодня в Тернополе Евромайдан собрал более 2 тыс. студентов. При этом организаторы Евромайдана озвучили жалобы от студентов медуниверситета, что там руководство устраивает различные мероприятия, чтобы помешать молодежи посещать Майдан.