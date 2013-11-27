Азаров рассказал, кто принимал решение о приостановке Ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая сегодня заседание правительства.

«Последнее решение правительства (о приостановке ассоциации с ЕС – УНИАН) было принято, чтобы не допустить социального коллапса. Это решение исходит из национальных приоритетов… Мы не можем жертвовать экономическим суверенитетом и чтобы ассоциация оказалась провальной как для Украины, так и для ЕС», - сказал премьер.

Азаров добавил, что экономическая ситуация, которая сложилась, означала, к сожалению, такую перспективу.

«Все члены правительства были участниками такого нелегкого решения. Все знают, как не хотелось его принимать. Как до последнего мы взвешивали риски и ответственность перед народом Украины», - заявил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. После этого в Украине начались массовые акции в поддержку евроинтеграции.