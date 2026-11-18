Первым в этой категории стал Крымский мост, автомобильная часть которого обрушилась в результате украинской спецоперации.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины добавил мосты в перечень потерь российских оккупационных войск. Один мост уже попал в этот список по результатам боевых действий Сил обороны. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ о потерях российской армии.

Первым в этой категории стал Крымский мост, автомобильная часть которого обрушилась в результате украинской спецоперации.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1970 российских военных. Также оккупанты потеряли две боевые бронированные машины, 34 артиллерийские системы и два средства противовоздушной обороны.

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Что предшествовало

Напомним, в ночь на 17 ноября украинские Силы обороны нанесли удар по Керченскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Россией. В результате операции обрушились одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней. Также, по предварительным данным, повреждена железнодорожная часть сооружения.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, спецоперация длилась около месяца и состояла из семи этапов. Сначала украинские силы систематически выводили из строя российскую противовоздушную оборону, после чего начали непосредственные удары по мосту.

На заключительном этапе спецназовцы "Альфы" СБУ применили ракеты-дроны "Паляница" по автомобильной части сооружения. После удара пролет обрушился в воду.

Крымский мост был важным маршрутом снабжения российских войск на оккупированный полуостров и юг Украины. По нему перевозили топливо, боеприпасы, военную технику и личный состав.

Это не первое поражение сооружения украинскими силами. В октябре 2022 года на мосту произошел взрыв, в результате которого были повреждены автомобильные пролеты и загорелись железнодорожные цистерны с топливом.

В июле 2023 года мост снова подвергся атаке. Тогда одна секция автомобильной части обрушилась, а другая получила повреждения.

В июне 2025 года СБУ провела подводную спецоперацию, в ходе которой с помощью взрывчатки повредила подпорки опор сооружения.

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