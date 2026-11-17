До наших дней сохранилась только задняя половина подошвы найденной исследователями кожаной обуви.

У берегов Швеции, где нашли необычные древние римские монеты, среди обломков корабля, затонувшего 343 года назад, был обнаружен роскошный кожаный башмак. Об этом пишет Arkeonews.

Предполагается, что он мог принадлежать датскому колониальному губернатору Йоргену Иверсену Диппелю, который в 1683 году - во время мятежа на борту судна в проливе Ла-Манш - был выброшен за борт и погиб.

На месте крушения подводные археологи также нашли металлические кольца, служившие валютой в трансатлантической работорговле. Эти находки проливают новый свет на драматическое и жестокое плавание, связанное с колониальной деятельностью Дании в Карибском бассейне.

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Исследованием останков судна "Хавманден" (Havmanden), обнаруженного недалеко от Гётеборга, занимались специалисты Центра морского и подводного культурного наследия NJORD при Национальном музее Дании совместно с музеем Богуслен (Bohusläns Museum) в Швеции. Согласно заявлению Национального музея, помимо башмака и металлических колец, исследователи обнаружили расшитую пуговицу, которая могла принадлежать пассажиру высокого социального статуса.

Мятеж в Ла-Манше и убийство губернатора

Интересно, что в 1683 году, когда "Хавманден" вышел из Копенгагена, на его борту находились заключенные, которых везли в датскую колонию Сент-Томас в Карибском море. Среди пассажиров был Йорген Иверсен Диппель - первый датский губернатор этого острова, направлявшийся через Атлантику, чтобы вновь приступить к управлению колонией.

Однако во время плавания произошел мятеж, который изменил судьбу корабля. Бунтовщики захватили судно и убили Диппеля, выбросив его в воды Ла-Манша. Затем они направили корабль к Азорским островам, где часть людей, находившихся на борту, была высажена на берег.

Позже "Хавманден" продолжил путь на север, но затонул, достигнув шведского архипелага близ Гётеборга. Таким образом, череда событий, начавшаяся с гибели губернатора, завершилась тем, что корабль оказался на морском дне. В настоящее время археологи изучают личные вещи, сохранившиеся со времен этого драматического путешествия.

Роскошная обувь может принадлежать убитому губернатору

Важно, что до наших дней сохранилась лишь задняя половина подошвы найденной исследователями кожаной обуви. Несмотря на это, сохранившийся раздел содержит замечательные детали элитного сапожного дела XVII века. Эксперты отметили, что регулярные отверстия для сшивания, сделанные через очень маленькие промежутки по краю подошвы, требуют высочайшего мастерства.

Виви Лена Андерсен, директор музеев Рудерсдаля и эксперт по исторической обуви, отметила качество используемой кожи и точность стежков. Для создания таких мелких отверстий требовались специальные инструменты и мастерство опытного мастера. Андерсен считает, что обувь была дорогим продуктом, доступным только богатым слоям общества. В статье сказано:

"Эти характеристики привели исследователей к Диппелю, одному из высокостатусных пассажиров корабля. Будучи губернатором, Диппель был одним из немногих людей в Хавмандене, имевших экономическое и социальное положение, чтобы купить такую ​​обувь. Однако, поскольку на обуви нет маркировки, позволяющей идентифицировать ее владельца, связь с Диппелем остается гипотезой".

Андреас Калмейер Блох, морской археолог из Национального музея Дании, утверждает, что, если обувь действительно принадлежит губернатору, находка приобретет важное значение как для личной истории Диппеля, так и для колониальной истории Дании в Вест-Индии.

Металлические платежные кольца работорговли

Археологи также обнаружили на месте крушения два кольцеобразных металлических предмета, называемых маниллами. Европейские торговцы использовали эти кольца как средство платежа за торговлю порабощенными людьми в Западной Африке. Это открытие особенно важно, поскольку экземпляры маниллы редко встречаются в скандинавских археологических раскопках.

Отмечается, что эти два объекта демонстрируют связь Хавмандена с колониальной торговой системой, созданной Данией между Западной Африкой и Карибским бассейном. Однако наличие колец не само по себе доказывает, что в свой последний путь корабль перевозил порабощенных африканцев. В историческом отчете музея указывается, что корабль покинул Копенгаген с заключенными, направляясь на остров Сент-Томас.

Среди находок также тщательно изготовленная пуговица. Исследователи полагают, что пуговица могла принадлежать высокопоставленному или богатому человеку на корабле. Если рассматривать их вместе, туфля и пуговица создают новый набор материалов для исследования социальных различий среди пассажиров корабля.

Анализ древесины проливает свет на прошлое корабля

Помимо личных вещей, датские и шведские археологи сосредоточили внимание на конструкции корабля. Изучая образцы древесины корпуса с использованием дендрохронологических методов, команда определила, что деревья были срублены примерно в 1664 году или вскоре после этого. Результаты показывают, что древесина могла быть привезена из Северной Германии или из региона Южной Ютландии.

Исследователи также приняли меры по сохранению затонувшего корабля. Чтобы уменьшить эрозию, вызванную океанскими течениями, останки покрыли геотекстильными материалами. Это помогает защитить деревянную конструкцию корабля и археологические следы на морском дне, которые еще предстоит изучить. В статье говорится:

"Расследование "Хавмандена" объединяет две разные исторические реальности на одном корабле: историю колониального губернатора, убитого во время мятежа, и платежных инструментов, используемых в европейской работорговле в Атлантике. Хотя владелец обуви остается неизвестным, эти новые находки дают возможность более подробно изучить людей, торговые связи и материальную культуру этого путешествия, завершившегося в 1683 году".

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