Издание акцентировало, что Путин, детищем которого и является этот мост, до сих пор публично не комментировал атаку Украины.

Украина не случайно выбрала день для удара по Крымскому мосту, который еще называют "мостом Путина", соединяющим Россию с оккупированным Крымом.

Об этом пишет издание Le Monde. "Выбор момента не случаен: в четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне запланирована встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином", - написало издание.

Издание обратило внимание, что российский диктатор Владимир Путин публично не прокомментировал атаку на мост. Однако после экстренного совещания правительства и возбуждения следственным комитетом РФ уголовного дела по статье о терроризме, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поспешил заверить, что "мост будет восстановлен и станет даже лучше прежнего".

Видео дня

Издание подчеркнуло, что атака на мост 17 ноября стала частью масштабного украинского наступления на объекты по всей территории России, включая Москву. В подтверждение этому журналисты привели данные о том, что во вторник по РФ было запущено рекордное количество украинских беспилотников – 1441 аппарат по 22 регионам.

"Это примерно на сотню больше, чем накануне (1336), когда также был зафиксирован рекордный показатель", - констатировало издание.

Удар по Крымскому мосту

17 ноября украинские беспилотники и ракеты поразили одну из двух арок этого 19-километрового мегасооружения, в результате чего она рухнула в воды Керченского пролива. Этот объект, открытый в 2018 году и имеющий жизненно важное значение для украинского полуострова, также служит для Кремля мощным политическим символом.

Сооружение было настолько дорого российскому президенту, что и в России, и в Украине его прозвали "мостом Путина".

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