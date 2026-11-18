Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас предупредила, что Вашингтон рискует "попасть в ловушку Москвы".

Европа уже давно требует большего влияния на переговоры о прекращении войны, которую ведет Россия, опасаясь, что Вашингтон и Москва могут отодвинуть ее на второй план, пишет NBC News.

Издание пояснило, что они опасаются, что будет заключено соглашение, более выгодное для российского президента Владимира Путина.

Напоминается, что глава Кремля в среду, 18 ноября, встретится с президентом Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином на исторической трехсторонней встрече в Шэньчжэне (Китай).

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В статье отмечается, что хорошей новостью для европейцев является то, что США в настоящее время прилагают усилия для вовлечения Европы в следующие раунды дипломатических переговоров.

В то же время плохой новостью является то, что, по мнению правительственных чиновников и аналитиков, предложение команды Трампа заключается в том, чтобы обсуждать будущее европейской безопасности. Отмечается, что это то самое требование, на котором Путин настаивает уже много лет.

"Для российского лидера перекройка карты безопасности Европы означает сокращение присутствия НАТО и исправление того, что он считает несправедливостью, нанесённой Москве после распада Советского Союза", – говорится в статье.

Ряд высокопоставленных европейских чиновников резко раскритиковал эту идею. В частности, глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас предупредила, что Вашингтон рискует "попасть в ловушку Москвы".

Издание отметило, что непонятно, как и почему США решили выдвинуть максималистское требование, которое Путин впервые озвучил в 2021 году. Тогда западные правительства массово отвергли его за несколько месяцев до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Однако в последние дни, когда Вашингтон усиливает давление с целью достижения прорыва в мирных переговорах, и Россия, и США вновь вернулись к этой идее.

Трамп намекнул, что стремится заключить окончательное соглашение, которое охватит весь континент:

"Это будет большое соглашение, и оно коснется не только Украины. Я даже мог бы сказать, что оно может охватить всю Европу. Это будет большое, замечательное соглашение, и все будут в восторге".

Издание отметило, что, напротив, эта идея вызвала беспокойство и разочарование, поскольку многие в Европе считают, что она отражает жесткие военные цели Путина.

В статье подчеркивается, что хотя специальный представитель Трампа и его зять Джаред Кушнер охарактеризовали Европу и Россию как соседей, неспособных разрешить свои споры, исторические факты свидетельствуют о том, что агрессия в основном была направлена в одну сторону.

Указывается, что Россия захватила украинский полуостров Крым в 2014 году, а затем в 2022 году начала полномасштабное вторжение, одновременно осуществляя диверсии, кибератаки и дезинформационные кампании против Запада.

Предложение Кушнера также затрагивает одно из главных опасений европейцев: что Вашингтон будет добиваться соглашения практически любой ценой, даже если это подтолкнет Путина к расширению своей агрессии.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэлс отметила, что предложение США направлено на то, чтобы "укрепить существующие европейские механизмы безопасности, в основе которых лежит НАТО, и в то же время разработать практические механизмы для предотвращения будущих конфликтов".

"Гарантии безопасности для Украины невозможно разработать без понимания более широкого контекста безопасности, в котором они будут действовать", – отметила она в электронном письме.

Уэлс добавила, что любое окончательное соглашение должно уважать суверенитет Европы и Украины "и быть согласованным соответствующими сторонами".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту идею "опасной", отметив, что европейская безопасность "не должна быть главным вопросом на повестке дня".

По мнению Украины, Россия не имеет права выдвигать такие требования, учитывая, что она уже более четырёх лет не может выиграть войну.

Киев и его европейские союзники также утверждают, что перед началом любых мирных переговоров должно быть объявлено перемирие, обвиняя Россию в затягивании процесса, чтобы иметь возможность продолжать бомбардировки гражданской инфраструктуры в преддверии суровой зимы.

Издание считает, что на фоне всего этого любой существенный прогресс в направлении прекращения войны остается недостижимым.

Участие Европы в мирных переговорах

Ранее УНИАН сообщал, что страны Европы формата "Коалиции желающих" Е5, в частности, Великобританию, Германию, Францию, Италию и Польшу, на переговорах по поиску путей прекращения российской войны против Украины будут представлять советники по вопросам национальной безопасности. Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова высказала мнение, что архитектуру европейской безопасности нужно обсуждать, когда за столом переговоров присутствуют как европейцы, так и украинцы. По её мнению, всё остальное, в конечном счёте, не будет иметь значения.

Также мы писали, что, по мнению президента Финляндии Александра Стубба, европейские лидеры должны напрямую общаться с российским диктатором Владимиром Путиным, прекратив "безответственную" практику возложения на США ответственности за переговоры с Россией. Стубб отметил, что Европа должна быть готова обсуждать с Россией вопросы организации отношений в сфере безопасности после завершения войны в Украине и установления мира. При этом президент Финляндии отказался обсуждать существующую архитектуру безопасности континента, касающуюся суверенитета государств.

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