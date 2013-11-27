Украина совместно с Китаем планирует построить 4 завода синтетического газа - Янукович

Украина совместно с Китаем разрабатывает большой инвестиционный проект по строительству четырех заводов по производству синтетического газа, сообщил в интервью ведущим телеканалам Президент Украины Виктор Янукович.

«Мы отрабатываем большой инвестиционный проект с Китаем, который даст возможность строительства заводов по производству синтетического газа – будем перерабатывать уголь на газ», - сказал Янукович.

Президент отметил, что соответствующие документы, вероятнее всего, будут подписаны во время официального визита Президента в Китай. «Скорее всего, эти документы будут подписаны во время моего визита в Китай. Четыре завода таких мы думаем строить», - отметил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович посетит Китай в декабре этого года. Ранее глава государства заявлял, что развитие торгово-экономического сотрудничества является ключевой составляющей украинско-китайских отношений. Главными документами, которые планируется подписать в рамках ближайшего визита, является пятилетняя Программа развития отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР, а также Договор о дружбе и сотрудничестве между странами.