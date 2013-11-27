Фюле заявил, что вопрос Тимошенко останется актуальным для ЕС даже после саммита

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле заявляет, что вопрос решения дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко не будет снят с повестки дня в отношениях между Евросоюзом и Украиной после проведения саммита Восточного партнерства в Вильнюсе (Литва).

Как сообщает официальный сайт Тимошенко, об этом Фюле сказал в интервью журналистам.

"Никто не забыл об этом, о важных вопросах и в наших взаимоотношениях ясно указывается, что политически мотивированная юстиция не отвечает принципам строительства наших партнерских отношений", - сказал он.

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Еврокомиссар подчеркнул, что независимо от результатов саммита Восточного партнерства Евросоюз продолжит переговоры с Украиной о необходимости проведения реформ в определенных ранее сферах.

«Не так просто использовать вторую и третью возможность для подписания такого важного соглашения. Но мы будем после Вильнюса продолжать обсуждение с украинцами тех вопросов, которые находятся в центре нашего внимания», - подчеркнул он.

Как известно, ключевыми требованиями Евросоюза в отношениях с Украиной являются реформирование избирательного законодательства, проведение реформы Генеральной прокуратуры, а также отказ от выборочного применения правосудия.