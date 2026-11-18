Премьера нового сезона состоится 8 декабря 2026 года.

Стриминговый сервис Hulu показал трейлер шестого сезона популярного комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building), только теперь он получил название "Убийства в Лондоне" (Only Murders in London).

Как обещают создатели шоу, в новом сезоне детективы-любители Чарльз, Оливер и Мэйбл, прославившиеся как ведущие подкаста об убийствах, сталкиваются с самым сложным испытанием в своей практике: на их пороге появляется новая жертва – их коллега Синда Кеннинг. Она призывает их отправиться в Лондон, чтобы найти того, кто пытался ее убить. Там харизматичной тройке предстоит окунуться в атмосферу классического британского детектива, где их ждет целая плеяда подозрительных персонажей – каждый со своими странностями, присущими именно англичанам. Но удастся ли им пойти по следам женщины, чей подкаст в свое время дал толчок их собственной деятельности, и при этом избежать той участи, которая постигла ее саму?

К главным ролям в новом сезоне вернутся легендарные комики Стив Мартин и Мартин Шорт, а также поп-звезда Селена Гомес. Кроме того, на экранах вновь появится персонаж Мерил Стрип ("Крамер против Крамера", "Часы", "Железная леди", "Не смотри вверх", "Дьявол носит Прада").

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При этом шестой сезон продолжит традицию сериала приглашать на второстепенные роли и в камео топ-звезд. Но теперь это будут известные во всем мире британские актеры: Оливия Колман ("Фаворитка", "Отец", "Вонка", "Роузы", "Плетеный муж", сериалы "Бродчерч", "Ночной администратор", "Гордость и предубеждение"), Дэвид Теннант (сериалы "Доктор Кто", "Бродчерч", "Джессика Джонс", "Благие знамения", "Соперники"), Питер Капальди (сериалы "Доктор Кто", "Скинс"), Мартин Фриман ("Настоящая любовь", франшизы "Хоббит", "Мстители", сериалы "Шерлок", "Фарго"), Никола Кохлан ("Барби", сериал "Бриджертоны"), Дерек Джейкоби ("Гамлет", "Гладиатор", "Золушка", сериал "Грешники"), Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", "Солтберн", "Нюрнберг", сериал "Локи"), Джоди Уиттакер (сериалы "Бродчерч", "Доктор Кто") и другие.

Шестой сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно. Выход двух финальных эпизодов запланирован на 26 января 2027 года.

"Убийства в одном здании" – история сериала

Первый сезон сериала вышел в августе 2021 года. Он рассказывал о трех совершенно непохожих друг на друга соседях из элитного нью-йоркского многоэтажного дома – забытом актере Чарльзе-Хейдене Сэвидже, бродвейском режиссере с финансовыми проблемами Оливере Патнэме и молодой художнице Мэйбл Мора, которых объединила любовь к детективным подкастам.

Сериал быстро завоевал любовь зрителей и критиков благодаря остроумному юмору, химии между главными персонажами, интересным сюжетным поворотам и большому количеству громких камео. Все это принесло ему немало престижных наград и номинаций.

В настоящее время общая оценка сериала на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения от критиков и 89% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 77 из 100 баллов с пометкой (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

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