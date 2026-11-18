Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,87 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 18 ноября, снизился на 10 копеек и составляет 45,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 50,65 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,15 гривни, а евро – по курсу 49,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4585 гривень. 100 евро обойдутся в 5065 гривень.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду остался неизменным и составляет 45,87 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 50,76 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 18 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,86 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 13 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 7 копеек и составляет 45,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,22 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился сразу на 22 копейки и составляет 50,72 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,80 гривни за евро.

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