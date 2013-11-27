Соглашение с ЕС может быть подписано и в период выборов - посол Великобритании

Посол Великобритании в Украине Саймон Смит заявляет, что у Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной нет какого-либо «институционного дедлайна» и проведение выборов в ЕС и Украине в 2014 и 2015 годах не означает, что в это время не может состояться ассоциация.

Об этом он сказал в интервью газете "Коммерсантъ Украина".

Отвечая на вопрос о том, остается ли возможность подписания СА при всех существующих проблемах, Смит отметил, что «дверь для Украины открыта настолько широко, насколько возможно».

«Если бы не позиция украинской власти, правительства стран ЕС ехали бы в Вильнюс с готовностью принять там решение (о возможности подписать СА с Украиной). Мне остается лишь сожалеть, что сейчас нам приходится говорить о том, что могло бы произойти в Вильнюсе, а не о том, что там произойдет. Тем не менее, до последнего момента мы оставляем открытой возможность подписания СА, в том числе в Вильнюсе. Не будет поворотной точки, на которой ЕС сказал бы Украине: мы разочарованы, мы не верим в успех, хотим остановить эту историю и отказаться от соглашения. Проблема в том, что сегодня, похоже, от соглашения отказалось украинское правительство», - сказал посол.

В то же время на вопрос о том, когда у Украины появится следующий шанс, если в Вильнюсе СА не будет подписано, Смит сказал: «У соглашения с Украиной нет какого-либо институционного дедлайна, нет срока годности этого документа».

«Не существует нормы, которая позволяет нам сказать: окей, ребята, если мы не подпишем СА к такой-то дате, мы должны начать переговоры заново. Нет технической причины для того, чтобы СА не оставалось на столе. И я рассчитываю на то, что ЕС будет и далее придерживаться позиции "открытой двери". Украина решила взять паузу в процессе? Что ж, мы будем готовы продолжить его, как только украинское правительство тоже будет к этому готово», - заверил посол.

Кроме того, на вопрос о том, возможно ли подписание СА после начала избирательной кампании, а в 2014 году в ЕС и в 2015 году в Украине должны состояться выборы, посол отметил, что опыт показывает, что выборы часто усложняют ситуацию.

«Это не означает, что подписание становится невозможным в период выборов, но надо отдавать себе отчет в том, что обе избирательные кампании - как в ЕС, так и в Украине - внесут дополнительные сложности», - считает Смит.