Адвокат Юрий Зоший сообщил, что на орудии преступления по делу об убийстве Парубия обнаружили ДНК трёх человек.

Во вторник, 17 ноября, в Франковском районном суде Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины и народного депутата VI–IX созывов Андрея Парубия. На заседании были зачитаны результаты экспертизы оружия, из которого было совершено убийство, рассказал адвокат Юрий Зоший в интервью "Новости.LIVE".

Зоший сообщил, что на оружии по делу об убийстве Парубия обнаружили ДНК трёх человек. Однако эксперты смогли идентифицировать лишь одного из трёх – обвиняемого Михаила Сцельникова. Личности двух других установить не удалось.

Адвокат добавил, что в дальнейшем суд будет изучать доказательства, которые должны помочь выяснить, кто именно стрелял:

Видео дня

"Согласно экспертизе, на оружии были обнаружены биологические образцы трех человек. В частности, и обвиняемого Сцельникова. То есть можно констатировать, что оружие держали три человека. В дальнейшем мы будем изучать доказательства, чтобы установить, кто из этих трех человек именно стрелял".

Следующее заседание должно состояться в четверг, 19 ноября.

Как пишет "Суспильне", прокурор Тарас Ковальчук подал ходатайство о том, чтобы на следующем заседании были рассмотрены видеозаписи допросов свидетелей, которые видели обвиняемого или общались с ним.

Убийство Андрея Парубия: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что 30 августа во Львове неизвестный мужчинапроизвел несколько выстрелов в политика, в результате чего Андрей Парубий скончался на месте. После этого нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена". Правоохранители задержали подозреваемого в сентябре 2025 года в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать за границу. По данным следствия, обвиняемым является 53-летний житель Львоваянин, которого в 2024 году завербовали спецслужбы РФ, когда он искал в Telegram-каналах информацию о своём сыне, пропавшем без вести в зоне боевых действий в Донецкой области.

Также мы писали, что 2 сентября во Львове проводили в последний путь народного депутата. Церемонию посетило руководство Верховной Рады. В частности, в собор прибыла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. На Лычаковском кладбище прошла церемония прощания с политиком. Семья депутата решила, что похороны Андрея Парубия пройдут в семейном кругу.

Вас также могут заинтересовать новости: