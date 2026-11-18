Среди объектов – необычный комплекс, который называют "Венецией Тихого океана".

Не все объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – это древние дворцы и известные достопримечательности. Среди них есть и поистине причудливые места: город на коралловых островах, пустыня с необычными дюнами и лес из каменных столбов. Издание Daily Mail собрало самые удивительные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые привлекают туристов своей необычной историей и внешним видом.

Head-Smashed-In Buffalo Jump, Канада

Название этого места связано с легендой о человеке, который якобы хотел понаблюдать за охотой вблизи, но погиб, попав под стадо бизонов. Ведь это древнее охотничье место коренных народов, где охотники загоняли стада бизонов к краю скал. Животные падали вниз и разбивались, после чего люди собирали их туши у подножия. Посетители могут пройти по скалам, которые когда-то были покрыты кровью животных.

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В ЮНЕСКО отмечают, что глубокие, нетронутые слои костей животных, преимущественно американских бизонов, свидетельствуют о почти 6000 лет непрерывного использования этой территории. Исключением был один длительный период, когда охота по неизвестным причинам прекратилась.

"Ландшафт является выдающимся примером охотничьего хозяйства, которое сохранялось до конца XIX века и до сих пор остается частью традиционных знаний народов Великих равнин. Он даёт ценное представление об образе жизни и практиках традиционных охотничьих культур в других частях мира", – поясняют в организации.

Нан-Мадол, Федеративные Штаты Микронезии

Нан-Мадол – древний город, построенный на коралловом рифе; этот необычный комплекс иногда называют "Венецией Тихого океана". Исследователи интересуются, как строителям удалось перевозить огромные каменные блоки по воде. Мегалитический город также сравнивают с легендарной Атлантидой. Он даже вдохновил писателя-фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта на создание рассказа "Зов Ктулху".

Археологи в целом сходятся во мнении, что Нан-Мадол достиг расцвета в период с 1100 по 1628 год. Город пришёл в упадок после падения местной династии Сауделеров в XVII веке.

Королевство Сауделеров на протяжении нескольких веков возводило сложные каменные сооружения, которые до сих пор стоят на 92 искусственных островах в лагуне у побережья острова Понпеи. В настоящее время эта территория входит в состав Федеративных Штатов Микронезии.

Название Нан-Мадол переводится как "пространство между" и отсылает к приливным каналам, пересекающим руины города. По данным Смитсоновского института, для строительства комплекса было использовано около 750 тысяч тонн чёрного камня.

Берлинские жилые комплексы, Германия

Несколько берлинских жилых комплексов были построены в период с 1910 по 1933 год, когда Германия переживала значительные социальные потрясения. Эти здания отражают развитие городского модернизма и архитектуры начала XX века.

"Спроектированные ведущими архитекторами немецкого модернизма, эти комплексы внедрили инновационные принципы городского планирования, типы зданий, плоские крыши, технические решения и эстетические подходы. В то же время в них были применены новые социальные и санитарные стандарты, направленные на улучшение жилищных условий", – поясняют в ЮНЕСКО.

Благодаря исключительным архитектурным и градостроительным решениям эти комплексы стали примером жилищной реформы, которая изменила подходы к проектированию домов и заложила основу для развития социального жилья в Германии и других странах.

Каменный лес Шилин, Китай

Каменный лес Шилинь в Китае сформировался примерно 270 миллионов лет назад. Его острые каменные столбы напоминают окаменевший лес, вырастающий прямо из земли. По оценке ЮНЕСКО, это один из самых характерных примеров каменного леса в мире. Высота каменных образований составляет от 20 до 50 метров, благодаря чему местность выглядит особенно впечатляюще.

Архипелаг Сокотра, Йемен

Сокотру называют одним из самых неземных ландшафтов планеты благодаря уникальным представителям флоры и фауны. Архипелаг расположен примерно в 155 милях (250 км) к востоку от Сомали и в 210 милях (338 км) к югу от Йемена. Он привлекает путешественников песчаными пляжами, известняковыми пещерами, высокими горами и необычной растительностью и животным миром.

Особенно выделяется драконово дерево, имеющее причудливую форму. Если повредить его ствол, из него вытекает красная смола, что и дало название растению.

Около 40 тысяч жителей острова остаются малоизвестными для внешнего мира из-за длительной изоляции от современного общества. Говорят, что это место могло бы стать настоящим раем для любителей пеших походов, дайвинга, серфинга и наблюдения за дикой природой.

Фабрика "Фагус", Германия

Фабрика "Фагус" была построена в стиле модерн. Вместо привычных тёмных промышленных помещений она имеет большие стеклянные стены и открытое пространство. Её считают одним из первых примеров архитектуры в стиле баухаус.

"Благодаря новаторскому использованию больших стеклянных поверхностей и функционалистской эстетике комплекс предвосхитил работы школы Баухаус и стал важной вехой в развитии архитектуры Европы и Северной Америки", – отмечают в ЮНЕСКО.

Здание спроектировал в 1910 году архитектор Вальтер Гропиус. Одной из главных идей было максимальное использование естественного дневного освещения внутри здания.

Вади-аль-Хитан, или Долина китов, Египет

Это один из самых засушливых регионов мира, где ежегодно выпадает всего несколько дюймов осадков. Однако среди песков египетской пустыни Сахара можно увидеть останки древних китов.

Окаменелости помогают учёным выяснить, какой была эта территория примерно 50 миллионов лет назад, когда значительная часть Египта была покрыта огромным древним океаном.

В Вади-аль-Хитан, или Долине китов, сохранились окаменелые кости предков современных китов. Они привлекают внимание туристов и палеонтологов с тех пор, как эти останки впервые обнаружили в 1902 году.

Сейчас эта территория обустроена как музей под открытым небом, где можно увидеть останки существ, когда-то плававших в этих водах. Долина расположена в 93 милях (150 км) к юго-западу от Каира.

Благодаря необычной геологической истории Долина китов является одним из самых выдающихся палеонтологических объектов на планете.

Памуккале, Турция

В это необычное природное место в провинции Денизли люди приезжают купаться в молочно-белых водах, богатых минералами, ещё со времён Римской империи. Памуккале, название которого переводится как "хлопковый замок", – это каскад белоснежных травертиновых террас высотой около 525 футов (160 метров). В природных бассейнах, образованных этими террасами, и могут купаться посетители.

На вершине расположены руины древнего курортного города Иераполиса, история которого начинается примерно с 190 года до нашей эры.

Песчаное море Намиб, Намибия

Песчаное море Намиб – единственная в мире прибрежная пустыня с дюнными полями, образование которых связано с океаническими туманами. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы подняться на движущиеся песчаные дюны, ставшие популярной туристической достопримечательностью, и полюбоваться пейзажами африканских равнин.

В ЮНЕСКО объясняют, что пустынные дюны образовались из материалов, которые преодолевали тысячи километров из внутренних районов континента. Их переносили реки, океанические течения и ветер.

"Здесь есть гравийные равнины, прибрежные низменности, скалистые холмы, отдельные горы среди песчаного моря, прибрежная лагуна и временные реки. Все это создает ландшафт исключительной красоты.

Туман является основным источником воды на этой территории. Благодаря этому здесь сформировалась уникальная среда, в которой местные беспозвоночные, пресмыкающиеся и млекопитающие приспособились к изменчивым микросредам и разнообразным экологическим нишам", – отмечают в организации.

Королевские соляные шахты Велички и Бохни, Польша

На глубине 1073 футов (327 метров) под землей расположена соляная шахта Величка – настоящее подземное царство недалеко от польского Кракова.

Этот впечатляющий комплекс имеет более чем 700-летнюю историю и простирается на девяти уровнях. Когда-то он был крупнейшим источником соли в стране.

Добычу соли в шахте прекратили в 1996 году. Хотя здесь до сих пор производят и собирают соль путем выпаривания, в настоящее время комплекс работает преимущественно как масштабная туристическая достопримечательность.

Общая длина подземных туннелей составляет около 150 миль (241 км). Посетители могут осмотреть шахту по двум маршрутам – туристическому или шахтерскому.

Туристический маршрут позволяет "раскрыть тайны, скрытые глубоко под землёй", увидеть роскошные подземные залы, соляные озёра и часовню Святой Кинги.

Лучшее круизное направление Европы

Напомним, что город Котор в Черногории туристы признали лучшим "скрытым сокровищем" среди круизных направлений Европы. Город набрал более 22% голосов среди всех остальных вариантов. Котор известен впечатляющими горными пейзажами, защищенной бухтой и средневековым старым городом. Населённый пункт и прилегающие территории входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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