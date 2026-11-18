Чиновники обеспокоены тем, что мирные переговоры никуда не ведут. Тем не менее, они продолжают в них участвовать.

Европа лишь создает видимость участия в переговорном процессе, а на самом деле она не верит, что российский диктатор Владимир Путин готов договариваться о прекращении войны против Украины.

Как пишет издание Politico, такова оценка союзников Украины – как публичная, так и частная. Более того, такого такого же мнения придерживаются и некоторые представители, выбранные для участия в переговорах от лица Европы.

По словам европейских чиновников, присутствовавших на полях трехсторонней встречи (США, Украина, Россия) в Абу-Даби, весь этот процесс может ни к чему не привести и снова сорваться. Примечательно, что новая дата следующего раунда очных переговоров пока не назначена.

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Некоторые европейские наблюдатели опасаются: если переговоры провалятся, президент США Дональд Трамп может просто заключить сделку с Путиным и отвернуться от Европы и Украины. Именно поэтому они продолжают участвовать в переговорном процессе, отметило издание.

"Путин сейчас не заинтересован ни в прекращении огня, ни в мире. Он полагает, что продолжение войны принесет ему больше выгоды, чем перемирие. В этом заключается фундаментальная проблема", - указал Фредрик Весслау из Европейского совета по международным отношениям.

Издание отметило, что сомнения европейских чиновников говорят о том, что несмотря на активные попытки возобновить мирный процесс – и долгие внутренние дискуссии о том, кто именно будет представлять Европу, судьба переговоров по-прежнему находится вне их контроля.

Европейцы на переговорах в Абу-Даби

Издание отметило, что на прошлой неделе в столицу ОАЭ прибыли представители Франции, Германии, Великобритании и Италии, а также делегаты от Европейского совета и Еврокомиссии, но они не присутствовали непосредственно на переговорах между Россией, Украиной и США.

Однако, по их словам, во время переговоров российская сторона не проявила готовности к уступкам.

Кто представит Европу на переговорах

Тем временем лидеры стран ЕС договорились, что в случае получения приглашения к участию в переговорах регион будут представлять 5 европейских государств, а также группа экспертов из штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Представители некоторых из этих сторон – Великобритании, Германии, Италии, Польши, а также Европейского совета и Европейской комиссии – выразили скептицизм относительно намерений Кремля.

"Украина неоднократно демонстрировала серьезность своих намерений в отношении мира, тогда как Россия раз за разом отвергала предложения о полном или частичном прекращении огня, продолжая при этом атаки на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины. Россия могла бы положить конец этой войне уже сегодня", - заявил представитель британского правительства.

Немецкий дипломат, на условиях анонимности сказал изданию, что Путин идет на переговоры, поскольку ему нужна сделка с Трампом:

"На самом деле россияне не хотят переговоров – они хотят выиграть войну".

Однако, как отметило издание, несмотря на скептицизм, Великобритания, Германия и Франция – наряду с представителями других европейских сторон, а также НАТО – готовятся к первым официальным очным переговорам с РФ.

По словам двух европейских чиновников, одна из причин, по которой они участвуют в этом процессе - опасения по поводу "безумных" требований Кремля: отменить расширение НАТО и перестроить систему безопасности на континенте в соответствии с интересами Москвы.

Помимо этого на этой неделе Трамп должен лично встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Это вызывает у представителей ЕС серьезные опасения, поскольку они могут обсудить или определить будущую систему безопасности в Европе без участия самих европейцев.

"Существуют также опасения относительно того, чего на самом деле хочет американская сторона. Разумеется, нам необходимо их участие, иначе войну не остановить. Но в то же время мы должны быть уверены, что это участие будет направлено на оказание давления на Россию, а не на Украину", - отметил один из европейских чиновников.

Представители президента США заявляют, что обеспокоенность России по поводу будущего европейской безопасности – вполне уместная тема для обсуждения в рамках мирного процесса по Украине. Европейские чиновники пока соглашаются на такой формат, хотя и настаивают на том, что первоочередной задачей должно быть прекращение войны, а не вопросы о НАТО.

Существует риск, что этот момент приведет к расколу среди европейских союзников Украины и спровоцирует публичные разногласия по поводу стратегии переговоров, что может иметь негативные последствия.

По словам Весслау, это оставляет крайне мало пространства для достижения договоренностей между Европой и Россией, из-за чего некоторые европейцы воспринимают эти переговоры скорее как попытку минимизировать возможный ущерб:

"Европейцы – как, впрочем, и украинцы – участвуют в этом "переговорном театре", стараясь продемонстрировать американцам свою конструктивность, чтобы не оттолкнуть и не разозлить Трампа. Цель состоит в том, чтобы в случае провала переговоров ответственность за это легла на Россию, а не на Европу или Украину".

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