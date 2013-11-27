Коморовский: Польша не конкурирует с Россией за Украину

Президент Польши Бронислав Коморовский заявляет, что Польское государство не пытается конкурировать с Российской федерацией за то, чтобы Украина избрала западное направление европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Коморовский заявил в опубликованном сегодня интервью изданию Gazeta Wyborcza.

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"Дело выбора Украиной западного или восточного направления не является польско-российской конкуренцией. Это стремление украинцев к Европе, а Польша является лишь ее частью. Мы не конкурируем с Россией за Украину, потому что больше всего хотели бы, чтобы Россия тоже модернизировалась", - сказал он.

"Если у украинцев получиться демократизироваться и модернизироваться, то и в российском обществе возрастут такие стремления", - добавил Коморовский.