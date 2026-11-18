Канада выделит ещё 45 млн долларов на Чешскую инициативу по закупке боеприпасов.

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине по итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которое состоялось 17 ноября в Брюсселе. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

Глава оборонного ведомства Канады Дэвид Макгинти заявил о выделении дополнительных средств и передаче оборудования для поддержки украинских военных.

В частности, Канада направит еще 45 млн долларов на Чешскую инициативу по закупке боеприпасов. Таким образом, общий вклад Оттавы в эту программу превысит 500 млн долларов. Финансирование предусматривает поставки боеприпасов увеличенной дальности и средств противовоздушной обороны.

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"Эти инвестиции обеспечат поставки приоритетных боеприпасов большой дальности и критически важного оборудования противовоздушной обороны, включая ракеты AIM-7, Р-73 и Р-27, чтобы помочь Украине защитить свои населенные пункты, персонал и критически важную инфраструктуру от российских воздушных атак", – отметило Минобороны.

Кроме того, Украина получит до 1,6 млн боеприпасов калибра 20 мм из запасов Вооруженных сил Канады, 80 млн долларов на сенсорные системы MX-15D производства компании WESCAM, а также зимнее снаряжение на 30 млн долларов.

В пакет также войдут около 250 тысяч индивидуальных комплектов питания для украинских военнослужащих.

"Украина продолжает защищать свой народ, свою территорию и свой суверенитет от продолжающейся агрессии со стороны России. Поддержка Канады должна и впредь удовлетворять потребности украинских сил на местах. От укрепления противовоздушной обороны до предоставления критически важных боеприпасов и оборудования – эти вклады помогут Украине защитить свой народ и поддерживать свою оборону. Канада будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул Макгинти.

Помощь Канады – другие новости

Как сообщал УНИАН, 30 октября премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что его страна выделит 500 млн евро на запланированный Европейским союзом кредит для Украины в размере 90 млрд евро.

Он отметил, что вклад его страны является примером реализации недавно объявленного партнерства Канады с Европейским союзом. Он добавил, что это "позитивный союз".

Также FT писала, что Канада поможет Украине деньгами после ссоры с США. В частности, канадское правительство рассматривает сотрудничество с ЕС шире, чем просто поддержку Украины. Оттава стремится договориться с Брюсселем о новых экономических и технологических проектах, одновременно пытаясь укрепить свои позиции в торговом противостоянии с США.

Канада должна присоединиться к европейской сети суперкомпьютеров для совместной работы в сфере искусственного интеллекта, а также заключить соглашение о цифровой торговле.

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