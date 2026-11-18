Елку там устанавливают на одном и том же месте ещё с 1441 года.

Пока большинство путешественников на зимние праздники отправляются на ярмарки в Германию или Вену, в заснеженные леса Финляндии или к Санта-Клаусу в Лапландию, один балтийский город незаслуженно остается в тени. Об этом рассказала журналистка Рэйчел Дэвис в материале The Independent.

Речь идет о столице Эстонии Таллинне, где есть сказочный старый город, вкусная кухня и рождественская ярмарка с глинтвейном и праздничными лакомствами.

По её словам, сердце праздничного Таллинна – Ратушная площадь, главная площадь города. Здесь работает уютная ярмарка, а в центре стоит огромная ёлка. Рождественскую ёлку устанавливают на этом месте ещё с 1441 года.

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К тому же, по свежим данным сервиса поиска маршрутов Rome2Rio, именно в Таллинне среди европейских городов, где проходят ярмарки, больше всего шансов увидеть снег в этом сезоне.

Как рассказывает Дэвис, на ярмарке есть карусели, деревянные домики с изделиями ручной работы, эстонские праздничные блюда и горячий глинтвейн. По её мнению, это идеальное место, чтобы проникнуться атмосферой праздника и не толкаться в толпе на более известных ярмарках Европы.

После ярмарки журналистка отправилась осматривать Старый город. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Северной Европы. Некоторые здания здесь стоят ещё с XIII века. Старый город пережил многочисленные войны, оккупации и авиаудары, но сохранил первоначальную планировку и высокие крепостные стены.

Площадь Старого города – менее 1,3 кв. км, поэтому его легко обойти пешком. Впрочем, по словам автора, одного дня на все интересные места здесь не хватит. Среди них ратуша в готическом стиле и Александро-Невский собор. Этот православный храм был построен в 1894–1900 годах, когда Эстония входила в состав Российской империи.

Журналистка также советует подняться на смотровые площадки Паткули и Кохтуотса, откуда открывается панорама города, или посмотреть на Таллинн с городских стен и пушечных башен.

Отдохнуть, как она рассказывает, стоит в "Майасмокк" – старейшей кофейне города, которая работает с 1864 года.

Как пишет Дэвис, гуляя по Таллинну, легко забыть о непростой истории города, в частности о советской оккупации Эстонии с 1944 по 1991 год. Об этом периоде можно узнать больше в "Камерах КГБ" на улице Пагари, 1. Когда-то это был обычный жилой дом, который превратили в жестокую тюрьму для людей, которых допрашивали чекисты.

Тем, кто хочет отдохнуть и восстановить силы, журналистка советует посетить эстонскую сауну, ведь она является важной частью местной культуры.

Куда еще поехать, чтобы окунуться в атмосферу праздника

Напомним, что в Мюнхене впервые в Германии откроется рождественская ярмарка по мотивам нового сериала HBO о Гарри Поттере. Она будет работать с 28 ноября по 6 декабря на острове Пратеринзель. Гостей ждут тематические домики, фотозоны, блюда в стиле волшебного мира и развлечения для фанатов всех возрастов.

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